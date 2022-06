Hablamos de dos astros del cine: un actor y un director que son iconos del wéstern y que tuvieron larguísimas carreras en el cine. Misión de audaces es una de las muchas películas que hicieron juntos John Wayne y John Ford. Su relación profesional fue una de las más exitosas de Hollywood, logrando títulos míticos, y no solo en el cine de vaqueros. Pero RTVE se centra en el wéstern y a través de Días de Cine Clásico dedica un ciclo a cuatro películas míticas que hicieron Wayne y Ford: arrancan con Misión de audaces y luego emitirá Centauros del desierto, El hombre que mató a Liberty Valance y La conquista del Oeste. Se dice que fue John Ford quien hizo actor a Wayne. Ambos se conocían de verse por los estudios de la Fox, pero no habían trabajado juntos. Hasta que llegó el momento. Fue en 1937, cuando Ford tenía casi listo el guion de La diligencia.

John Wayne en el rodaje más difícil de su vida

Un día invitó a Wayne a pasar unos días de descanso fondeando en su yate. Wayne era un actor poco relevante que había hecho muchas películas del Oeste que pasaron sin pena ni gloria. Su primer papel como protagonista le llegó en 1930 con La gran jornada, rodada con su descubridor, Raoul Walsh. Fue la primera película de vaqueros con sonido, pero eso no ayudó en nada porque fue un enorme fracaso de taquilla. John Ford, en señal de amistad, le había dado trabajo en el equipo técnico de algunos de sus rodajes, pero supo ver algo en él que otros no veían. En el yate le propuso hacer el papel de Ringo Kid y la vida de Wayne cambió para siempre. Aunque no fue fácil. La leyenda de Ford cuenta que el director se lo hizo pasar muy mal en el rodaje, ridiculizando su forma de actuar y menospreciando su trabajo. Pero, había un motivo. John Ford era consciente de que contaba para el papel principal con un actor poco preparado, casi primerizo, y para evitar problemas con los actores más preparados, como John Carradine, se cebó con él, intentando que diera pena al resto del reparto y todos se pusieran del lado del actor.

El actor John Wayne (1964) GTRES

La diligencia se estrenó en 1039 con un gran éxito, y fue la primera de muchas cintas del Oeste que Ford y Wayne rodaron: Three Texas Steers (1939), Fuerte Apache (1948), Tres Padrinos (1948), La legión invencible (1949), Río Grande (1950), Centauros del desierto (1956), Mision de audaces (1959), El hombre que mató a Liberty Valance (1962), y La conquista del Oeste (1962). Pero hubo más películas juntos, títulos que se salieron del wéstern y que también arrasaron en el cine: Hombres intrépidos (1940), No eran imprescindibles (1945), El hombre tranquilo (1952), Escrito bajo el sol (1957) y La taberna del irlandes (1963). En total rodaron juntos 14 películas y muchas de ellas están consideradas obras maestras del cine. Pero, ¿por qué la Academia de Hollywood nunca reconoció el trabajo de Wayne en ellas?