John Wayne, conocido como 'El Duque', es uno de los actores de la época dorada de Hollywood más populares. Falleció hace 43 años, pero su leyenda sigue viva y su fama sigue intacta. Hablamos de un astro de la gran pantalla que hizo 153 películas y tiene el récord de ser el actor con más papeles protagónicos, un total de 142. A pesar de tener una extensa carrera cinematográfica tan solo logró 3 nominaciones a los Premios Oscar y de ellas solo ganó una vez: fue en 1969 con su interpretación de Reuben J. Cogburn en Valor de ley. Con este motivo, el programa de La 2, Días de Cine Clásico, emitirá un ciclo durante las próximas semanas dedicado a algunos de sus títulos.

Wayne hizo correr ríos de tinta en la prensa especializada por sus trabajos en el cine, pero también en la prensa rosa y los ecos de sociedad por su vida sentimental. El actor se casó en tres ocasiones, con Josephine Alicia Sáez, Esperanza Baur y Pilar Pallete, y tuvo un total de siete hijos entre los tres matrimonios.

Josephine Alicia Sáenz, de ascendencia hispana e hija del cónsul de Panamá, fue su primera esposa. Se conocieron en la universidad, en 1926, cuando Wayne aún era conocido como Marion Morrison. Su relación tuvo que superar varios obstáculos para salir adelante, sobre todo con los padres de Josephine, que no veían con buenos ojos que su hija, criada en un hogar católico, saliera con un joven que pertenecía a la iglesia presbiteriana. No fue hasta que Wayne comenzó a tener éxito en su carrera actoral que los padres de Josephine permitieron la boda. Se casaron en 1933 y tuvieron cuatro hijos Michael, Toni, Patrick y Melinda. Su matrimonio duró diez años, se separaron en 1943 e hicieron efectivo el divorcio en 1945. La relación acabó por culpa del actor, que debido al trabajo pasaba mucho tiempo fuera de casa y apenas veía a su esposa e hijos. Como católica, Josephine nunca aprobó el divorcio y hasta su muerte se sintió la esposa legítima del actor.

La segunda mujer de John Wayne fue la actriz mexicana Esperanza Baur, apodada "La Chata". Se conocieron en Ciudad de México en 1941, cuando el actor aún estaba casado con su primera mujer, Josephine, por lo que tuvieron que esperar para darse el 'Sí, quiero'. Fue el 17 de enero de 1946 en Long Beach, 23 días después de que John se divorciara de su primera esposa. El matrimonio entre John y Esperanza fue muy conflictivo y estuvo marcado por los escándalos. Ella tenía muchos ataques de celos, sentimiento que crecía cuando el actor estaba rodando. Las peleas entre los dos fueron constantes y, a veces, violentas. Esperanza, que no tuvo hijos con Wayne, no mantuvo una buena relación con los hijos de Josephine. Se separaron en mayo de 1952, y durante el proceso de divorcio se sucedieron acusaciones de infidelidad, violencia y crueldad emocional. El 1 de noviembre de 1954 el divorcio se hizo efectivo, y hay quien dice que Esperanza fue la mujer a la que más quiso John Wayne. El 11 de marzo de 1961, ella murió de un ataque al corazón, dejando a Wayne desolado.

Pilar Pallete Alvarado es la tercera y última mujer de John Wayne. Nació en el puerto de Paita, en Perú, y fue ahí donde se conocieron. Fue en 1952, cuando el actor se desplazó a Perú con el equipo de El Álamo para buscar localizaciones. En esto estaba el estadounidense cuando su guía lo llevó hasta Tingo María, dónde se encontraba un equipo de grabación peruano haciendo una película. Una de las actrices era Pilar, y cuando John la vió quedó encandilado. En ese momento el actor aún estaba casado con Esperanza Baur, ya que hasta 1954 el divorcio no se finalizó. El 1 de noviembre de 1954, unas horas después de que se publicaran los papeles del divorcio de Wayne, el actor y Pilar se casaron en Hawái. A lo largo de su relación tuvieron tres hijos juntos, Aissa, Marissa y Ethan. Aunque en 1973 la pareja se separó, continuaron siendo amigos hasta el fallecimiento del actor.

Un testamento de lo más extraño

John Wayne murió el 11 de junio de 1979 víctima de un cáncer de estómago que se extendió al hígado y el páncreas. El actor, en el momento de su fallecimiento, tenía una fortuna que rondaba los 6,85 millones de dólares y en su testamento dejó bien claro el destino de su dinero: sus hijios y sus secretarias, Mary St. Joseph, que trabajó durante años a su lado, y Pat Stacy, la mujer que le acompañó hasta el final, y a quien todos consideran su último gran amor. La polémica y el desconcierto llegaron cuando se supo que Pilar Pallete Alvarado, su última esposa, no recibió nada. Algo raro cuando fue ella quien lo acompañó durante todo el tratamiento de su carcinoma de pulmón, y ella fue la encargada de decidir cómo enterrar al actor debido a que nunca se divorciaron. Con el tiempo se supo que ella no figuraba en el testamento porque recibía una importante pensión del actor dispuesta en el acuerdo de separación. John Wayne murió a los 72 años, y hoy, 43 años después de su muerte, sigue siendo una figura importante en la historia del cine de Hollywood. Pilar Pallete Alvarado tiene 93 y la última vez que hizo una aparición en público fue en 2007, para conmemorar el centenario del nacimiento del actor, a quien, dadas sus palabras, no guarda reconr. "Mi vida no volvió a ser la misma sin él. Fue el mejor padre que les pudo haber tocado a mis hijos. Lo extraño mucho”.