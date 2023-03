Mujeres al borde de un ataque de nervios es una de las películas más vistas de Pedro Almodóvar y una de las más famosas del cine español. Tuvo un éxito enorme, tanto de crítica como de público. Se llevó 5 premios Goya de los 16 a los que optaba, entre ellos a Mejor película y Mejor Actriz, premio que fue para Carmen Maura. La gente en la calle se enamoró de los personajes, de la trama, del vestuario, la música... Arrasó en España y fuera, y logró una nominación al Oscar en el apartado de Mejor Película Extranjera. En esta misma categoría sí ganó el Premio del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York. Jane Fonda se mostró fascinada con la historia y se dijo que había comprado los derechos para hacer la versión americana, pero no se llegó a realizar. Sí se hizo un musical en Broadway, con Sherie Rene Scott y Patti LuPone, entre otros.

Las cafeteras de Alvarado

Carmen Maura está espléndida, y también Julieta Serrano y María Barraco, ambas nominadas al Goya. El vestuario de Julieta Serrano es una fantasía sesentera y María Barranco, con un look que es el reflejo de la moda de los 80, lleva los famosos pendientes de cafeteras, que son una pieza icónica del diseño español. Antonio Alvarado hizo casi todo el vestuario de la película, y vistió a Pedro Almodóvar para todos los eventos de la promoción con piezas de su colección 'Tacón amargo'. Pero la relación con el manchego se enturbió. "Yo iba y venía de Milán a Madrid para las pruebas, pero al final mi nombre no aparece en los créditos de la película.

Hubo un problema de dinero y cuando la película comenzó a recaudar dinero no me envió ni un ramo de flores. Pero luego, cuando les nominaron al Oscar, Pedro me encargó su traje y el de su hermano para ir a Hollywood”, decía en una entrevista con RTVE. El vestuario de Carmen Maura llama especialmente la atención. La actriz, por fin, podía lucir su elegante silueta y dejar atrás los disfraces y caracterizaciones de ¡Qué he hecho yo para merecer esto!, Entre tinieblas y La ley del deseo. "Lo que me deprime es ir siempre de zarrapastrosa", dice Tina, su personaje en La ley del deseo.