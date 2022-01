Elena Anaya, de chica Almodóvar a villana de Wonder Woman

Pocas mujeres pueden decir que son chicas Almodóvar y que han trabajado con Woody Allen. Elena Anaya es una de ellas. Nacida en Palencia en 1975, la actriz tiene a sus espaldas una amplia carrera tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, que la ha llevado a ser la villana de Wonder Woman.

Fernando León de Aranoa le dio una de sus primeras oportunidades en el séptimo arte con Familia, la película que La 2 emite este viernes. El director ganó el primero de sus premios Goya gracias a este filme, en el que también aparecían Juan Luis Galiardo y Amparo Muñoz.

Elena Anaya se reencontraría con Fernando León de Aranoa años más tarde en un documental sobre los campos de refugiados en Etiopía, Welcome to my country, en colaboración con ACNUR. Muchas cosas habían cambiado hasta 2013, cuando se estrenó el documental. Aquella joven actriz se había convertido en chica Almodóvar y había estrenado una película de Hollywood. Y aquello no sería todo.

Una chica Almodóvar con Goya Después de Familia, la intérprete trabajó en otros filmes, como Lucía y el sexo, protagonizado por Paz Vega y dirigido por Julio Medem. Su gran oportunidad llegó poco más tarde de la mano de Pedro Almodóvar. Elena Anaya ganó un Goya por su papel en 'La piel que habito' GTRES GTRES Su trabajo en Hable con ella, con la que el director manchego ganó el Premio Oscar al mejor guion original en 2003, la convirtió en chica Almodóvar… por primera vez. Repetiría a sus órdenes en La piel que habito, que le daría un Goya como mejor actriz protagonista.

Billete a Hollywood Elena Anaya sacó los colmillos para interpretar a una de las novias de Drácula en Van Helsing, donde también aparecía Hugh Jackman, el mítico Lobezno de los X-Men. ¿Primera conexión con el mundo de los superhéroes? Anaya sería la villana de Wonder Woman, el primer blockbuster en solitario de la amazona encarnada por Gal Gadot. Como ella, también Daniel Brühl ha interpretado a un villano contra superhéroes, en su caso de Marvel. Daniel Brühl, el actor que triunfa con Tarantino, Marvel y en el cine independiente RAQUEL ELICES La española se ponía en la piel de la Doctora Veneno, una villana a la que definía en una entrevista como "un personaje tremendamente sádico, que disfruta con el dolor ajeno". O, en otras palabras, "el polo más opuesto a Wonder Woman, una mujer que busca todo lo contrario, una mujer compasiva e inocente".