De entre todas las miradas que Paul Newman ha lanzado en el cine, ninguna se clavará tan hondo como la del juez Roy Bean, uno de los personajes con más carismas del género western. Bajo su piel, en la película El juez de la horca (1972), Newman, se convierte en un forajido que se autoproclama juez al otro lado del río Pecos y se dedica a ejerce la ley de una forma muy poco ortodoxa. Una película dirigida por John Huston con el que Días de Cine Clásico cierra este 3 de mayo, a las 22.00h su ciclo homenaje a Paul Newman en La 2.

Tras dirigir una de las mas lúcidas historias del cine sobre la derrota y los sueños no cumplidos aquel mismo año con Fat City (1972) John Huston, decidió echa la vista atrás para rodar su particular versión de El forastero (1940), la cinta en la que se inspira El juez de la horca, dirigida por William Wyler en 1940. Un western desmitificador, como se definió entonces, que tomaba la figura del juez Roy en una especie de remake con Paul Newman como protagonista.

Cuenta la leyenda que aquel díscolo mandatario de la ley existió de verdad en el lejano Oeste. Su nombre era Phantly Roy Bean y, al parecer, era el dueño de un saloon, donde decían que celebraba sus juicios. Un lugar situado al oeste de Texas, en un tramo desolado del desierto de Chihuahua a lo largo del río Grande donde se hacía llamar a sí mismo "The Law West of the Pecos" ("la ley al Oeste del Pecos").

La ley al Oeste del Pecos Fantasía o realidad, lo cierto es que su mitología inspiró al cine, primero siendo interpretado por el actor Walter Brennan en la cinta de Wyler. Después con Newman. Entre ambas películas, la de Huston y la de Wyler, existen muchas conexiones, aunque en la cinta de Wyler el protagonismo se repartía entre el juez y el forastero, al que dio vida Gary Cooper. En El juez de la horca, sin embargo, el protagonismo absoluto lo ejerce el autoproclamado juez al que da vida Paul Newman, quien cabalgado junto al del río Pecos, llega a un pueblo que él mismo bautizará con el nombre de Vinegaroon. El recibimiento a Roy Bean no resulta el deseado y no sale muy bien parado del lugar. Pero la ayuda de una joven lugareña llamada María Elena, le salva la vida. Una joven interpretada por Victoria Principal, la actriz que años más tarde saltaría a la fama por su papel en la mítica serie Dallas. Aunque este no será el gran amor de juez Bean. Como si fuera una aparición crepuscular, una deslumbrante Ava Gadner de 54 años, irradia luz en esta cinta en la que interpreta a la bella Lillie Langtry, un personaje real de la época, considerada una de las primeras celebridades sociales de Estados Unidos. Ava Gardner en 'El juez de la horca' (1972)