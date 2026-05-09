Hantavirus, última hora en directo: sigue en observación la mujer aislada en un hospital de Alicante
- El MV Hondius navega hacia aguas canarias, a las que está previsto que llegue el próximo domingo
- El Ministerio de Sanidad asegura que "no habrá posibilidad de contagio" para la población de Tenerife
El crucero MV Hondius, en el que se ha registrado un brote de hantavirus que ha dejado tres muertos, sigue navegando hacia las islas Canarias y todos los ojos están puestos ahora en el dispositivo de evacuación del pasaje, previsto para el domingo 10. El buque no atracará en el puerto de Granadilla (Tenerife) sino que quedará fondeado y los pasajeros serán trasladados en lanchas al puerto para desde ahí ir al aeropuerto en autobús y coger los respectivos aviones que les estarán esperando a pie de pista y les trasladarán a sus países de origen, con un total de 23 nacionalidades a bordo.
El Ministerio de Sanidad ha descartado cualquier interacción con la población de Canarias por parte de los pasajeros y la tripulación del MV Hondius, una vez que sean desembarcados en Granadilla el próximo domingo: "No habrá posibilidad de contagio".
Las autoridades sanitarias españolas también han informado de que una persona ha sido trasladada al hospital general de Alicante por tener síntomas compatibles con hantavirus tras compartir un vuelo con una pasajera del crucero, que falleció posteriormente.
Última hora en directo sobre el brote de hantavirus:
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Argentina pone a disposición pruebas de hantavirus a países afectados por brote en crucero
El Gobierno argentino enviará insumos y asistencia técnica a los países involucrados en el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, que zarpó desde Ushuaia el pasado 1 de abril, según informaron este viernes fuentes oficiales. "Ante los casos de hantavirus vinculados al buque MV Hondius, que recaló en el puerto de Ushuaia durante su itinerario, activamos una respuesta estratégica para asistir a los países involucrados e investigar preventivamente el posible origen del brote para proteger la salud de los argentinos", expresó el Ministerio de Salud en un comunicado.
El texto precisó que Argentina "enviará insumos para realizar pruebas de diagnóstico de hantavirus" a los países que así lo requieran, y subrayó que estas pruebas incluirán ARN del virus Andes, variante común en la región e identificada en los casos detectados en el crucero. Además, puso a disposición placas de ELISA, un tipo de prueba específica para detectar anticuerpos o antígenos del virus, así como asistencia técnica a través de guías de diagnóstico y protocolos de tratamiento.
Las autoridades sanitarias argentinas informaron además que han avanzado en la reconstrucción epidemiológica del recorrido realizado por los primeros casos detectados en el barco, aunque reiteraron que “hasta el momento, no se identificaron casos asociados al evento” dentro del país. El Ministerio de Salud argentino recordó que en lo que va de 2026 se notificaron 42 casos de hantavirus en el país y sostuvo que Argentina cuenta con “protocolos, herramientas de detección y vigilancia sostenida” frente al virus.
Este viernes, el director de Epidemiología de la provincia de Tierra del Fuego, Juan Facundo Petrina, afirmó que es "prácticamente nula" la posibilidad de que el contagio se haya producido en Ushuaia, capital provincial. "Circunstancialmente le tocó a este barco partir del puerto de Ushuaia, pero una situación así pudo haber partido de cualquier puerto del mundo", sostuvo Petrina en una conferencia de prensa.
El funcionario explicó que la pareja neerlandesa que presentó los primeros síntomas había permanecido apenas dos días en Tierra del Fuego antes de embarcar y señaló que los tiempos de incubación conocidos de la enfermedad no coinciden con un contagio producido en esa provincia. Además, recordó que Tierra del Fuego no registra casos de hantavirus y que la vecina provincia de Santa Cruz lleva más de siete años sin reportar contagios. Petrina indicó también que especialistas del Instituto Malbrán realizarán estudios sobre roedores silvestres en la provincia para reforzar la vigilancia epidemiológica y reiteró que “no hay circulación comprobada” del virus en la zona más austral de Argentina.
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Buenas noches, continúa aquí la crónica, minuto a minuto, del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius que llegará el domingo a la isla de Tenerife. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.