Los 14 españoles serán los primeros en desembarcar del Hondius, que llegará a Canarias entre las 4:00 y las 6:00

Los españoles serán los primeros en desembarcar del crucero MV Hondius afectado por el brote de hantavirus. Al igual que el resto de pasajeros lo harán con mascarilla FFP2 y sin equipaje, solo con lo básico y la documentación necesaria, según ha explicado la ministra de Sanidad, Mónica García. Precisamente este sábado, un Juzgado de Instrucción de Madrid ha ratificado este sábado la orden del Ministerio de Sanidad por la que se notifican las medidas de cuarentena a las que deben someterse en el Hospital Gómez Ulla los españoles. "La medida resulta adecuada, necesaria e idónea para controlar la enfermedad y prevenir su expansión", señala el juzgado.

El barco permanecerá el tiempo "mínimo", "imprescindible" y "necesario" en aguas españolas. Posteriormente, seguirá viaje hacia Países Bajos, según ha afirmado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una rueda conjunta con la ministra de Sanidad, Mónica García. Ambos han dado los últimos detalles del protocolo que se va a llevar a cabo en el puerto de Granadilla, en Tenerife.

Marlaska ha explicado que "todo está dispuesto para el desembarco de los viajeros del crucero de la forma más rápida posible y en las mejores condiciones de seguridad". El desembarco se hará por grupos según la nacionalidad y cuando el avión para llevarlos a su país esté preparado.

El ministro ha insistido en que el dispositivo preparado discurrirá de forma "aislada" y sin "ningún contacto" ni "riesgo" para la población local. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que el crucero MV Hondius llegará a Tenerife entre las 4:00 y las 6:00 del domingo, hora canaria, una más en España peninsular. Grande-Marlaska, ha explicado que "el operativo previsto contempla que el buque permanezca en régimen de fondeo dentro de la dársena del puerto, asistido por un remolcador".

García ha detallado que antes del desembarco se realizarán evaluaciones exhaustivas de los pasajeros, indicando que "tanto los epidemiólogos que están embarcados en el barco como Sanidad Exterior, harán una evaluación exhaustiva de las personas para confirmar que siguen asintomáticas". Asimismo, ha señalado que "se hará una encuesta epidemiológica y comprobarán el estado de salud de los pasajeros y de los tripulantes".

La ministra ha indicado que "los pasajeros irán desembarcando de forma escalonada y ordenada, en coordinación permanente con la disponibilidad de los vuelos en pista y con los distintos operativos internacionales de repatriación que se han previsto para cada país", añadiendo que "será previsible que sean los ciudadanos españoles los que desembarquen primero".

"Ni parte del equipaje ni el cuerpo de la persona fallecida desembarcarán en Canarias" García ha subrayado las medidas de protección establecidas, afirmando que "todos los pasajeros desembarcarán utilizando una mascarilla FP2 como medida preventiva adicional", y ha precisado que "también se utilizará para las personas que mantengan contacto operativo durante los traslados, incluidos los traslados en autobús y el personal logístico". La ministra ha detallado las restricciones sobre el equipaje que podrán llevar los pasajeros, explicando que "las personas que desembarquen únicamente podrán llevar consigo un pequeño equipaje de mano cerrado en bolsa con lo impescindible, su documentación, teléfono móvil, cargador, artículos básicos y sus pertenencias". La ministra ha informado sobre los protocolos de protección del personal sanitario, señalando que "los equipos sanitarios que intervengan directamente en la atención y supervisión médica actuarán conforme a los protocolos específicos que tenemos de protección establecidos para este situaciones y utilizarán, por supuesto, los correspondientes equipos de protección individual en todo momento". García ha aclarado un aspecto importante respecto al equipaje y los restos mortales, manifestando que "ni parte del equipaje ni el cuerpo de la persona fallecida desembarcarán en Canarias, permanecerán a bordo junto con parte de la tripulación".

Vuelos programados previstos El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado que ya están programados los vuelos de repatriación de los pasajeros con destino a Francia, Alemania, Bélgica, Irlanda y Países Bajos. En el caso de los países que no pertenecen a la Unión Europea, están ya confirmados y dispuestos vuelos de repatriación con destino a Gran Bretaña y Estados Unidos a lo largo de este sábado. ““

Navegación prohibida a una milla de distancia Por otra parte ha explicado que "quedará prohibida la navegación a una milla de distancia" del lugar en el que está previsto que fondee el crucero MV Hondius así como en el interior del puerto por razones de seguridad. Además ha confirmado que ya están programados los vuelos de repatriación de los pasajeros con destino a Francia, Alemania, Bélgica, Irlanda y Países Bajos. En el caso de los países que no pertenecen a la Unión Europea, están ya confirmados y dispuestos vuelos de repatriación con destino a Gran Bretaña y Estados Unidos a lo largo de este sábado.