Detenido un hombre en Carabanchel por la muerte de una mujer hallada con un fuerte golpe en la cabeza en la calle

La Policía Nacional ha procedido este sábado a la detención de un hombre por su presunta implicación en la muerte de una mujer en el distrito madrileño de Carabanchel.

La víctima fue localizada a primera hora de la mañana tendida en la vía pública con un traumatismo craneoencefálico severo, según han informado fuentes policiales. El hallazgo se produjo alrededor de las 7:30 horas, momento en el que la sala del 091 recibió un aviso alertando sobre la presencia de una mujer inconsciente en el suelo.

Al lugar se desplazaron de inmediato efectivos del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), quienes prestaron la primera asistencia hasta la llegada de los servicios de emergencia, que solo pudieron certificar el fallecimiento.

Investigación y arresto en el domicilio Tras las primeras pesquisas realizadas en la zona, según detalla la agencia EFE, los agentes lograron localizar en una vivienda cercana —domicilio donde residía la víctima— a un varón que fue arrestado en el acto como presunto autor de un delito de homicidio. La Policía Científica y el Grupo V de Homicidios lideran la inspección ocular y la toma de testimonios para esclarecer las circunstancias del suceso.