La jueza ve indicios de homicidio imprudente en el incendio de dos discotecas de Murcia en octubre de 2023

La jueza que instruye la causa abierta por el incendio de 2023 en dos discotecas de Murcia, en el que murieron 13 personas, ha concluido que hay "indicios suficientes" para señalar a seis personas como posibles responsables de un delito de homicidio por imprudencia.

Los hechos tuvieron lugar el 1 de octubre de 2023 en el polígono de Atalayas, cuando un fuego iniciado en una discoteca se extendió con rapidez por todo el local e incluso en otro adyacente. En su auto, la magistrada de la plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Murcia ha determinado que "existen indicios racionales" de que los hechos investigados pueden ser constitutivos de infracción penal.

Señala a los responsables de las discotecas, al organizador de la fiesta celebrada esa madrugada y en la que se inició el fuego y al técnico proyectista que intervino en la configuración del local, si bien el auto conocido este viernes no es firme y cabe recurso ante la Audiencia Provincial, según consta en un comunicado difundido por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia.