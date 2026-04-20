Acusan al rapero D4vd del asesinato de una menor hallada en el maletero de su coche
- Se enfrenta a cargos con agravantes por el homicidio de Celeste Rivas Hernández, que tenía 13 años cuando desapareció
- Su cuerpo fue encontrado en septiembre del pasado año en un coche que pertenecía al artista
El cantante D4vd será acusado este lunes de asesinato y otros cargos en relación con la muerte de una adolescente de origen hispano, cuyo cuerpo en avanzado estado de descomposición fue hallado el año pasado en el maletero de un vehículo Tesla registrado a nombre del artista.
D4vd, de 21 años, se enfrenta a cargos con agravantes por el homicidio de Celeste Rivas Hernández, quien tenía 13 años cuando fue reportada como desaparecida en 2024 en Lake Elsinore (California), y que permaneció desaparecida durante casi un año y medio hasta que se descubrieron sus restos el 8 de septiembre, un día después del que habría sido su decimoquinto cumpleaños.
Acusado de asesinato en primer grado
El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, ha detallado en una conferencia que los cargos contra el artista incluyen “las imputaciones más graves que se pueda presentar” en este tipo de casos, es decir, asesinato en primer grado con circunstancias especiales: "Dichas circunstancias especiales son: actuar con alevosía, cometer el crimen con fines de lucro o asesinar a un testigo en el marco de una investigación", ha detallado el fiscal. El artista, cuyo nombre real es David Burke, permanece detenido sin derecho a fianza y su caso será presentado ante un juez este lunes.
D4vd fue detenido por la policía de Los Ángeles el pasado jueves en su domicilio ubicado en West Hollywood. El caso ha generado gran atención pública desde que en septiembre se encontraran restos humanos en un Tesla vinculado al músico, que había permanecido estacionado durante semanas en la vía pública en un barrio de Hollywood Hills antes de ser remolcado a un depósito municipal en Los Ángeles, donde los trabajadores informaron de un olor desagradable.
D4vd ganó fama en 2022 después de las canciones que grabó en su teléfono para sus videos del videojuego Fortnite y se volvió viral en TikTok. El éxitoso "Romantic Homicide" lo ayudó a firmar un contrato con la discográfica Interscope Records. Ha colaborado con músicos como Kali Uchis, Laufey y 21 Savage y varias canciones del artista han ingresado en las listas de éxitos de Billboard.