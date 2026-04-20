Acusan al rapero D4vd del asesinato de una menor hallada en el maletero de su coche

El cantante D4vd será acusado este lunes de asesinato y otros cargos en relación con la muerte de una adolescente de origen hispano, cuyo cuerpo en avanzado estado de descomposición fue hallado el año pasado en el maletero de un vehículo Tesla registrado a nombre del artista.

D4vd, de 21 años, se enfrenta a cargos con agravantes por el homicidio de Celeste Rivas Hernández, quien tenía 13 años cuando fue reportada como desaparecida en 2024 en Lake Elsinore (California), y que permaneció desaparecida durante casi un año y medio hasta que se descubrieron sus restos el 8 de septiembre, un día después del que habría sido su decimoquinto cumpleaños.