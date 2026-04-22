Solucionada la avería en Atocha tras afectar a seis líneas de Cercanías de Madrid y a la Media Distancia

Una incidencia en la señalización de los desvíos de la estación de Atocha, en Madrid, ha provocado durante varias horas retrasos en hasta seis líneas de Cercanías y en trenes de Media Distancia, según ha informado Adif y Renfe.

Las líneas de Cercanías que se han visto afectadas son la C3, C4, C4a, C4b, C7 y C10, además de los trenes de Media Distancia con salida o paso por Atocha. A pesar de que se ha resuelto la incidencia, Adif ha precisado que "los trenes de las líneas C2, C3, C4, C8 y C10 todavía pueden registrar retrasos".

En las horas que ha durado el problema, varias líneas han tenido que modificar sus recorridos. Los trenes de la línea C4 con origen Parla solo circulaban hasta Villaverde Alto; en la C4a, los que tienen origen en Alcobendas-San Sebastián de los Reyes hasta Chamartín; los trenes de la línea C4b que empiezan en Colmenar Viejo hasta Atocha Cercanías y los trenes de la línea C7 han circulado desviados por O'Donnell.

La incidencia se registró a las 2:55 horas de este miércoles.