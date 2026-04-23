La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 23 de abril con “La Petanca del Año”: estos son los jugadores
- "La Petanca del Año" de La Revuelta, en directo y en abierto a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play
- Jorge Ponce resuelve la polémica sobre la Petanca del Año de La Revuelta: "¡Hay petanca para todos!"
Por fin, ha llegado la gran cita. David Broncano recibió el encargo de una espectadora que le pidió que devolviera la petanca al lugar que le corresponde, lo compartió con Jorge Ponce, el equipo se puso manos a la obra y ya es una realidad. El evento deportivo más esperado, “La Petanca del Año” de La Revuelta, se celebra hoy 23 de abril a partir de las 21:45 en directo y en abierto en La 1 y RTVE Play. Te contamos quiénes serán las celebridades participantes y quienes son los jugadores profesionales.
Además, te recordamos que puedes volver a disfrutar bajo demanda de todas las entrevistas, secciones, actuaciones musicales y programas completos de La Revuelta en RTVE Play, y que puedes conseguir entradas gratis para ir como público a la grabación rellenando el formulario que encontrarás a través del siguiente enlace.
Quién es quién en “La Petanca del Año”
Tal y como ya se ha ido anunciando a lo largo de las últimas semanas en La Revuelta, el gran evento de petanca tendrá lugar en formato de torneo con dos equipos, compuestos por jugadores profesionales y amigos de la casa. El cantante y actor Miguel Ángel Muñoz, la folclórica María del Monte, la actriz Clara Galle, el escritor Juan José Millás y el rapero, actor y campeón de boccia El Langui forman el elenco de estrellas invitadas. Mientras que la nota profesional la aportan el presidente de la Federación Española de Petanca, Antonio Pérez Arcas, la campeona de Europa y del mundo Sara Díaz, el campeón del mundo, de Europa y de España Jesús Escacho, y la veterana y campeona de Madrid, subcampeona de España y campeona del Open nacional Rosa Barranquero. Además, Lalachus recibió de manos de Jorge Ponce una invitación para formar parte del torneo, y el propio Ponce y Broncano serán los respectivos capitanes de los equipos.
Más allá de lo deportivo, el evento contará también con la presencia del periodista deportivo Antoni Daimiel y la cómica y guionista Victoria Martín, dos grandes figuras de la comunicación en nuestro país. Y, tal y como se prometió, habrá una gran actuación al descanso, al más puro estilo de las ligas estadounidenses, a cargo del grupo Cervatana.