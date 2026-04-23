La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 23 de abril con “La Petanca del Año”: estos son los jugadores

Por fin, ha llegado la gran cita. David Broncano recibió el encargo de una espectadora que le pidió que devolviera la petanca al lugar que le corresponde, lo compartió con Jorge Ponce, el equipo se puso manos a la obra y ya es una realidad. El evento deportivo más esperado, “La Petanca del Año” de La Revuelta, se celebra hoy 23 de abril a partir de las 21:45 en directo y en abierto en La 1 y RTVE Play. Te contamos quiénes serán las celebridades participantes y quienes son los jugadores profesionales.

Además, te recordamos que puedes volver a disfrutar bajo demanda de todas las entrevistas, secciones, actuaciones musicales y programas completos de La Revuelta en RTVE Play, y que puedes conseguir entradas gratis para ir como público a la grabación rellenando el formulario que encontrarás a través del siguiente enlace.