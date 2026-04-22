Barcelona - Celta de Vigo, en directo hoy el partido de la jornada 33 de Liga

El FC Barcelona recibe este miércoles en la jornada 33 al Celta de Vigo en la jornada de entre semana después de la final de Copa del pasado fin de semana. Sigue aquí la narración en vivo del choque entre el líder de la Liga y el sexto clasificado.

La previa:

Los azulgrana afrontarán el partido con la ventaja de saber qué habrá hecho el Real Madrid ante el Alavés. Los 'blancos' son sus más inmediatos perseguidores y los aventajan en 9 puntos. El Barça tiene 79 puntos y los madridistas, 70.

Una derrota o un empate de los futbolistas de Arbeloa podría servir de incentivo para que los culés se lleven los tres puntos y pongan ya la cuasi sentencia a la competición de la regularidad, que tienen ya enfilada.

Eliminados ya de la Champions y con la Copa del Rey en manos de la Real Sociedad, que venció el sábado en la final al Atlético en los penaltis, el equipo de Hansi Flick ya solo tiene la aspiración de la Liga para cerrar la temporada con el que sería su segundo título, tras conquistar la Supercopa en enero.

Se antoja difícil que el Barcelona deje escapar la ventaja de 9 puntos sobre el Madrid en siete jornadas, más teniendo en cuenta lo que le está costando a los 'merengues' sacar los partidos de Liga adelante, donde acumulan una derrota y un empate en las últimas dos jornadas disputadas, a los que hay que sumar dos derrotas más si contamos con la eliminatoria ante el Bayern. Es decir, tres derrotas y un empate en los últimos cuatro partidos disputados.

Por su parte, el Celta de Vigo llega al duelo de la jornada 33 de Liga con la intención de puntuar tras el varapalo de la Europa League. Los gallegos quieren amarrar la plaza europea que les dé derecho a volver a disputar esta competición la campaña que viene.