Hora y dónde ver gratis en TV la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 y el México - Sudáfrica

El Mundial de Fútbol 2026 arranca este 11 de junio con el partido inaugural que enfrentará a partir de las 21:00 horas (hora peninsular) a las selecciones de México y Sudáfrica. El mítico estadio Azteca de Ciudad de México albergará el encuentro correspondiente al Grupo A, en el que también figuran Corea del Sur y República Checa. El partido, que será dirigido por el brasileño Wilton Sampaio, replicará el encuentro que dio el pistoletazo de salida al Mundial de Sudáfrica, en 2010, que terminó con la victoria de la selección española.

La selección mexicana estrenará esta edición del Mundial y lo hará en casa, como coorganizador junto con EEUU y Canadá. Se convierte así en el primer país en organizar tres fases finales de la Copa Mundial de la FIFA, tras haberlo hecho anteriormente en 1970 y en 1986, y en una de las selecciones con más participaciones en la historia del Mundial.

La selección mexicana de fútbol durante un entrenamiento previo al inicio del Mundial 2026EFE/ José Méndez

México busca hacer el mejor Mundial de su historia El mexicano Javier Aguirre ocupa el banquillo de la selección tricolor desde 2024, en su tercera etapa al frente del combinado, al que ya dirigió en 2002 y 2010. En ambas ocasiones, cayeron en octavos de final, ante EEUU y Argentina, respectivamente. “El objetivo es hacer el mejor Mundial de la historia de México”, ha manifestado Aguirre, que tiene el reto de superar la sexta posición que logró el equipo tricolor en 1970 y 1986. Los últimos resultados del conjunto azteca no invitan al optimismo, si bien, en el último encuentro preparatorio para el Mundial, goleó a Serbia por 5-1, lo que ha relajado la tensión con la que el conjunto afrontaba el campeonato. En esta edición, todas las miradas están puestas en México en el joven centrocampista de 17 años Gilberto Mora, que ya despertó el interés de varios equipos europeos tras su papel en el Mundial Sub-20 del pasado verano. Es el jugador más joven de cuantos han sido convocados para este Mundial y, si debutara, batiría un récord, estrenándose con 17 años y 240 días. En el otro extremo está el experimentado guardameta Guillermo Ochoa, que participará en su sexta Copa del Mundo. Sin embargo, todo apunta a que Aguirre optará para el estreno de México en el Mundial por poner bajo los palos en su lugar a Raúl Rangel, portero del Guadalajara mexicano. En la defensa, suenan como fijos como el jugador del Lokomotiv César Montes o Johan Vásquez, y el centro del campo podría quedar en manos de Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones. En la delantera, la figura del conjunto azteca es Raúl Jiménez, que acaba de terminar su contrato con el Fulham inglés.

Sudáfrica vuelve a un Mundial con un conjunto sólido En cuanto a Sudáfrica, llega al Mundial con la moral por las nubes después de haberse clasificado para esta fase final como líder de su grupo y por delante de la siempre favorita Nigeria. Todo ello, pese a la derrota administrativa que sufrió ante Lesoto por alineación indebida. La clasificación supuso un hito en la historia del conjunto africano, que jugó su anterior Mundial en 2010, coincidiendo con la organización del torneo. La clave de la transformación de los Bafana Bafana en los últimos años está en su entrenador Hugo Bross, que ha tejido desde 2021 un grupo sólido, compacto y muy enfocado en el contraataque. La mayor parte de la plantilla juega en la liga local, donde destacan nombres como el mediocampista Teboho Mokoena o los delanteros Lyle Foster o Oswin Appollis, máximo goleador del equipo en la fase de clasificación. El equipo llega al partido inaugural tras haber empatado a uno con Jamaica en el último encuentro preparatorio, disputado a puerta cerrada, para evitar dar pistas al combinado mexicano sobre su posible alineación inicial. La selección sudafricana de fútbol durante un entrenamiento previo al inicio del Mundial 2026EFE/ David Martínez Pelcastre

Triple ceremonia de inauguración Hora y media antes, a las 19:30 horas (hora peninsular) dará comienzo la espectacular ceremonia de inauguración. La primera de las tres que ha anunciado la FIFA. Cada una por cada país organizador. Se trata de tres shows conectados en las sedes de México, Estados Unidos y Canadá donde se reunirán hasta 15 artistas internacionales. Un elenco de cantantes de fama mundial, con especial protagonismo para los mexicanos, pondrán música y color a una ceremonia con muchos elementos sorpresa. Pisarán el césped del estadio Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla. Y, por supuesto, el momento más esperado llegará cuando Shakira y Burna Boy canten la canción oficial del Mundial 'Dai dai'.