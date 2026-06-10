Hora y dónde ver gratis en TV los partidos de España en el Mundial 2026

El lunes 15 de junio comienza la aventura de la Selección Española en el Mundial 2026 de fútbol. La Roja encara con la máxima ilusión y como una de las grandes favoritas su andadura hacia la segunda estrella. Han pasado ya 16 años desde que el mágico gol de Iniesta en Sudáfrica hiciera vibrar a España entera con su primer Mundial.

Después llegaron las decepciones de las citas de Brasil, Rusia y Qatar hace cuatro años, cuando Marruecos apeó en los octavos de final al equipo entonces entrenado por Luis Enrique. Cuatro años después, España se presenta en la cita de EEUU, México y Canadá con el cartel de seria aspirante. No es para menos. Hace dos años conquistó la Eurocopa con gran brillantez y ahora se clasificó para el Mundial de forma más que solvente, cediendo solo un empate ante Turquía en los seis partidos que ha disputado.

Favorita del grupo H El sorteo deparó que España quedara encuadrada en el grupo H como principal favorita para clasificarse como primera a dieciseisavos de final. Sus rivales serán Uruguay, Arabia Saudí y la debutante Cabo Verde, contra la que se estrenará el 15 de junio a las 18 horas en Atlanta. Nadie en la selección rehúye del cartel de favorita. El conjunto que ha ido armando en estos años Luis de la Fuente ya dio un golpe encima de la mesa en la pasada Eurocopa y llega al Mundial con la misma base. El mayor lastre con el que llega la Roja son las lesiones. Lamine Yamal y Nico Williams han acabado la temporada con lesiones musculares. Se han recuperado a marchas forzadas pero siguen siendo duda para el debut ante Cabo Verde. Por su parte, Rodrigo Hernández, Balón de Oro tras el torneo continental, se lesionó de gravedad y todavía en camino de volver a situarse al altísimo nivel que le encumbró.

Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay Cabo Verde se presenta como víctima perfecta para que España se quite los nervios propios de un debut mundialista. Encara su primera cita en una Copa del Mundo con la ilusión de un niño pero la diferencia entre ambas selecciones es abismal. Todos sus jugadores juegan fuera del país y tienen al futbolista del Villarreal Logan Costa como su referencia de más nombre. Su objetivo se acabar como tercera y lograr un pase que se antoja histórico. El once inicial de la selección de Cabo Verde antes de disputar un partido amistoso contra Serbia de preparación para el Mundial 2026.EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES El segundo rival de España será Arabia Saudí, en el mismo escenario, el 21 de junio a las 18 horas. Lleva varios años haciendo una inversión millonaria para atraer a talento extranjero a su liga y lo ha conseguido gracias a figuras como Cristiano Ronaldo o Benzema, entre muchos otros. Con la vista puesta en el Mundial que organizará en 2034, el gigante asiático quiere seguir dando pasos en su desarrollo futbolístico. Y eso pasa por repetir, cuanto menos, su mejor papel en la historia, que fueron aquellos octavos de final alcanzados en el Mundial de Estados Unidos de 1994. En cuanto a nombres propios, tan solo dos de los 26 convocados juegan fuera de Arabia Saudí -Saud Abdulhamid, lateral derecho del Lens, y Marwan Al-Sahafi, extremo izquierdo del Amberes-. Los jugadores de Arabia Saudí celebran un gol en el partido amistoso contra Puerto Rico de preparación para el Mundial 2026. Y si todo va según los pronósticos, en la madrugada del 27 de junio España se debería jugar la primera plaza del grupo contra Uruguay, sin duda la selección de mayor enjundia. Sin embargo, el proyecto que maneja el argentino Marcelo Bielsa desde hace tres años genera ciertas dudas. Ha cuajado una clasificación para el Mundial bastante irregular terminando cuarta. Pero ha cosechado victorias de impacto como ante Brasil y frente a Argentina en Buenos Aires. Bielsa no mantiene la mejor de las relaciones con los jugadores, lo que provocó en su día la retirada internacional de Luis Suárez. Sin embargo, el plantel mantiene un gran nivel con estrellas como Fede Valverde, Ronald Araujo, José María Giménez, Giorgian de Arrascaeta o Darwin Núñez. Los jugadores de Uruguay, durante una sesión de entrenamiento con niños antes de partir al Mundial 2026.DANTE FERNANDEZ / AFP

Los 26 jugadores de la selección española en el Mundial 2026 Unai Simón (Athletic Club) 57 partidos con España. Pilar para De la Fuente y su portero titular hasta la fecha. La irregular temporada con su club y la feroz competencia en la portería de España puede hacer cambiar su situación. David Raya (Arsenal FC) 11 partidos con España. Campeón de la Premier y subcampeón de la Champions con el club londinense. Muchas voces piden que su gran temporada se vea recompensada con la titularidad. Joan Garcia (FC Barcelona) 2 partidos con España. Su enorme temporada con el Barcelona, el ‘Zamora’ de la Liga se ha ganado por méritos estar en la lista de convocados. Más complicado tiene disputar minutos. Pedro Porro (Tottenham Hotspur) 17 partidos con España. Uno de los fijos para De la Fuente. Pese a la flojísima temporada del Tottenham, nadie discute que cuenta con muchas opciones de ser el lateral derecho de España. Marcos Llorente (Atlético de Madrid) 23 partidos con España. Llega en un estado de forma excepcional al Mundial. Ha cuajado un gran curso con el Atlético y puede jugar en varias posiciones. Aymeric Laporte (Athletic Club) 44 partidos con España. Un veterano de La Roja. Pese a una temporada de altibajos, es un fijo en el centro de la zaga. Pau Cubarsí (FC Barcelona) 11 partidos. Pese a su juventud, tiene hechuras de jugador veterano. El seleccionador confía mucho en la perla de la cantera azulgrana. Marc Pubill (Atlético de Madrid) Una de las novedades de la convocatoria, todavía no ha debutado con la selección. Su temporada a un gran nivel en el Atlético le ha reportado el premio de ir a su primer Mundial. Eric García (FC Barcelona) 19 partidos con España. Polivalencia en estado puro. Sin hacer ruido, siempre se ha ganado el respeto tanto de Flick como del seleccionador. Marc Cucurella (Chelsea FC) 23 partidos con España. El dueño de la banda izquierda de la Roja. Es todo un ‘perro de presa’ con una gran llegada. De la Fuente no le toca si está bien. Alejandro Grimaldo (Bayer 04 Leverkusen) 13 partidos con España. Peleará por hacer un hueco en los onces titulares. Lateral de gran recorrido, su gran disparo es un arma ofensiva interesante en el ataque español. Rodrigo Hernández (Manchester City FC) 60 partidos con España. El capitán y referencia absoluta en el centro del campo. Quiere recuperar en el Mundial el excelso nivel de la Eurocopa. Martín Zubimendi (Arsenal FC) 25 partidos con España. Sustituto natural de Rodri cuando ha estado lesionado. Timón del Arsenal en su espectacular temporada, quiere hacerse un hueco en el once de la Roja. Pedri González (FC Barcelona) 40 partidos con España. La magia de la Roja. El juego de la selección necesita pasar por sus botas. Es el que maneja los tiempos y el último pase. También tiene gol. Imprescindible. Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain) 41 partidos con España. Tras una temporada en el PSG mermado por las lesiones, ha terminado ganando la Champions. Con España brilla de forma especial. Mikel Merino (Arsenal FC) 42 partidos con España. Otro veterano que ha vivido una gran temporada en el Arsenal. Pese a sus dotes de centrocampista, su faceta goleadora es determinante. España siempre necesita su talento y sus goles. Pablo Páez 'Gavi' (FC Barcelona) 28 partidos con España. Ha logrado el objetivo de ser convocado para el Mundial pese a la gravísima lesión. Su carácter es contagioso en el campo. Quiere recuperar el nivel de la Eurocopa. Álex Baena (Atlético de Madrid) 16 partidos con España. Pese a que no ha sido titular indiscutible con Simeone en su primera temporada de rojiblanco, De la Fuente le ha llamado. Tendrá minutos en el Mundial pero hay demasiada competencia. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) 52 partidos con España. Es el ‘killer’ de España. Máximo goleador, junto con Merino, en la fase de clasificación con seis goles. Marcó también el tanto de la victoria contra Inglaterra que nos dio la Eurocopa. Con la Real ha terminado la temporada en alto, con el título de Copa. Lamine Yamal (FC Barcelona) 25 partidos con España. La estrella de la Roja. El hombre llamado a marcar las diferencias pese a su extrema juventud. Llega justito por una lesión muscular pero si está en forma es imparable en el desborde y la pegada. Ferran Torres (FC Barcelona) 55 partidos de España. Se ha ganado por méritos propios que todos le tengan en cuenta de cara a gol. Una gran temporada en el Barça le pone ante el escaparate del Mundial. Borja Iglesias (RC Celta) 7 partidos con España. El hombre llamado a resolver partidos desde el banquillo. Hace equipo, genera buen ambiente y desde el Celta ha convencido a De la Fuente. Dani Olmo (FC Barcelona) 48 partidos con España. Otro de los pilares de esta selección. Su movilidad en tres cuarto de campo es fundamental para desarbolar defensas. Tiene último regate y buena capacidad goleadora. Víctor Muñoz (CA Osasuna) 2 partidos con España. Una de las caras nuevas de la selección. Un soplo de aire fresco. Llega también tocado al Mundial pero listo para jugar los minutos que De la Fuente le otorgue en un campeonato largo como este. Nico Williams (Athletic Club) 29 partidos con España. Su temporada con el Athletic ha sido decepcionante y llena de lesiones. Llamado a ser otra de las estrellas de España. Pocos jugadores en el mundo le igualan en desborde y carrera por la banda. Pero necesita disputar minutos y ganar confianza. Yeremy Pino (Crystal Palace FC) 21 partidos con España. Llega al Mundial tras ganar la Conference League con el Crystal Palace tras una temporada irregular. Muchos dudaron de que fuera convocado pero De la Fuente cuenta con él. La titularidad es una quimera pero aporta frescura y revulsivo cada vez que sale.

Hora, dónde ver en TV gratis y calendario de los partidos de España en el Mundial 2026 España - Cabo Verde | Lunes 15 de junio a las 18:00h (hora peninsular) en La 1 y en RTVE Play

| Lunes (hora peninsular) en La 1 y en RTVE Play España - Arabia Saudí | Domingo 21 de junio a las 18:00h (hora peninsular) en La 1 y en RTVE Play

| Domingo a las (hora peninsular) en La 1 y en RTVE Play Uruguay - España | Sábado 27 de junio a las 2:00h (hora peninsular) en La 1 y en RTVE Play

¿Cuál es el jugador de España que más te gusta? Participa Luis de la Fuente ha elegido a 26 jugadores para disputar este Mundial. ¿Tú eres más de Lamine Yamal, de Nico Williams, de Pedri o de Rodri? No hace falta que contestes. Solo participa en nuestra encuesta.

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