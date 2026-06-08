Vive el Mundial en RTVE Play: ventajas de registrarte gratis
- Todo el Mundial se podrá ver gratis a través de Teledeporte y RTVE Play
- En RTVE, toda la información sobre el evento deportivo más esperado del año
Cada partido. Cada gol. Cada emoción. El Mundial 2026 se vive en RTVE Play. Para disfrutar de todos los encuentros y acceder a todas las funcionalidades que brinda la plataforma, es imprescindible registrarse en RTVE Play. El proceso es totalmente gratuito, rápido y sencillo, y te permitirá disfrutar de una experiencia mucho más personalizada, perfecto para estas semanas de pura adrenalina.
Al registrarte, RTVE podrá conocer mejor tus preferencias para recomendarte los contenidos que más te interesan y ofrecerte una experiencia adaptada a tus gustos. Si todavía no tienes una cuenta, es el momento de ponerse manos a la obra.
¿Qué se necesita para crear una cuenta en RTVE Play?
Solo necesitas unos minutos para acceder a todo lo que la plataforma tiene preparado para ti. Para ello, necesitarás:
- Un correo electrónico
- Una contraseña (apúntala y guárdala bien) y confirmarla
- Tu fecha de nacimiento
- Indicar tu género (o mostrar tu disconformidad)
- Señalar tu país
- Escribir tu código postal
Una vez rellenada toda esta información, seguirás teniendo acceso gratuito a todo el contenido en directo y bajo demanda de RTVE Play, y todo lo que eso conlleva. La plataforma líder en España reúne los programas y series de TVE, el mejor cine nacional e internacional, los grandes tesoros del Archivo de RTVE y una amplia selección de producciones originales, documentales y series de éxito internacional. Y, por supuesto, toda la información necesaria para vivir el Mundial.
Mucho más ventajas por descubrir
El registro no solo es esencial para tener al alcance todo el contenido deportivo de estas semanas. Además, podrás disfrutar de funcionalidades exclusivas como:
- Continuar viendo un programa exactamente donde lo dejaste, incluso desde otro dispositivo.
- Suscribirte a tus programas favoritos para no perderte ningún estreno ni nueva emisión.
- Crear tus propias listas de contenidos y acceder a ellas desde cualquier dispositivo en el que inicies sesión.
- Recibir recomendaciones personalizadas basadas en tus gustos y en los contenidos que disfrutan usuarios con intereses similares.
Este Mundial, no te pierdas ni un solo minuto. Regístrate gratis en RTVE Play y vive toda la emoción del fútbol donde y cuando quieras.