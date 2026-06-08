Vive el Mundial en RTVE Play: ventajas de registrarte gratis

Cada partido. Cada gol. Cada emoción. El Mundial 2026 se vive en RTVE Play. Para disfrutar de todos los encuentros y acceder a todas las funcionalidades que brinda la plataforma, es imprescindible registrarse en RTVE Play. El proceso es totalmente gratuito, rápido y sencillo, y te permitirá disfrutar de una experiencia mucho más personalizada, perfecto para estas semanas de pura adrenalina.

Al registrarte, RTVE podrá conocer mejor tus preferencias para recomendarte los contenidos que más te interesan y ofrecerte una experiencia adaptada a tus gustos. Si todavía no tienes una cuenta, es el momento de ponerse manos a la obra.

¿Qué se necesita para crear una cuenta en RTVE Play? Solo necesitas unos minutos para acceder a todo lo que la plataforma tiene preparado para ti. Para ello, necesitarás: Un correo electrónico

Una contraseña (apúntala y guárdala bien) y confirmarla

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Escribir tu código postal Una vez rellenada toda esta información, seguirás teniendo acceso gratuito a todo el contenido en directo y bajo demanda de RTVE Play, y todo lo que eso conlleva. La plataforma líder en España reúne los programas y series de TVE, el mejor cine nacional e internacional, los grandes tesoros del Archivo de RTVE y una amplia selección de producciones originales, documentales y series de éxito internacional. Y, por supuesto, toda la información necesaria para vivir el Mundial.