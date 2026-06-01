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Mundial de Fútbol 2026

Del '1' de David Raya al '26' de Borja Iglesias, los dorsales de la selección española para el Mundial

  • Lamine Yamal mantiene el '19' y Gavi recupera el '9' con el que jugada antes de su regreso
  • En directo: España -Irak, partido amistoso este jueves a las 21:00 horas en La1 y RTVE Play
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Del '1' de David Raya al '26' de Borja Iglesias, los dorsales de la selección española para el Mundial
Todos los dorsales de la selección española para el Mundial 2026 RFEF RFEF / Europa Press
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La selección española masculina de fútbol ha anunciado los dorsales que lucirán sus jugadores en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, con el extremo Lamine Yamal manteniendo el número 19 y Pablo Páez Gavira 'Gavi' luciendo el '9' con el que siempre ha jugado con 'La Roja'.

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Luis de la Fuente ya tiene a sus 26 para el Mundial: entran Gavi y Mikel Merino; Nico y Lamine llegan a tiempo Antonio S. Sereno

Así, David Raya llevará el 1; Marc Pubill, el 2; Alex Grimaldo, el 3; Eric García, el 4; Marcos Llorente, el 5; Mikel Merino, el 6; Ferran Torres, el 7; Fabián Ruiz, el 8; Gavi, el 9; Dani Olmo, el 10; Yeremy Pino, el 11; Pedro Porro, el 12; Joan Garcia, el 13; Aymeric Laporte, el 14; Alex Baena, el 15; Rodrigo Hernández, el 16; Nico Williams, el 17; Martín Zubimendi, el 18; Lamine Yamal, el 19; Pedri, el 20; Mikel Oyarzabal, el 21; Pau Cubarsí, el 22; Unai Simón, el 23; Marc Cucurella, el 24; Víctor Muñoz, el 25; y Borja Iglesias, el 26.

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De Zubimendi a Gavi: análisis del reparto de minutos de los convocados por De la Fuente para el Mundial Amanda Ramos

Los de Luis de la Fuente están encuadrados en el Grupo H con Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay, y debutarán el lunes 15 de junio a las 18.00 hora peninsular española ante el combinado africano en Atlanta (Estados Unidos). El domingo 21, se enfrentarán a la selección saudí en el mismo estadio y a la misma hora, y cerrarán la fase de grupos la madrugada del sábado 27, a las 2.00, contra los charrúas en Guadalajara (México).

Este jueves, España se medirá con Irak en el Estadio de Riazor de A Coruña en el primero de sus dos partidos amistosos antes de la cita mundialista. El 9 de junio, jugará su segundo encuentro ante Perú en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla (México).

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