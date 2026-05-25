De Zubimendi a Gavi: análisis del reparto de minutos de los convocados por De la Fuente para el Mundial

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ya asoma en el horizonte. España viajará con una convocatoria marcada por la ausencia de jugadores madridistas y también condicionada por realidades físicas muy distintas. Hay futbolistas que aterrizan tras una liga interminable, otros que han tenido que parar por lesión y algunos que llegan al torneo después de acelerar para recuperar sensaciones en el tramo decisivo de la temporada.

Analizamos todos los minutos jugados esta temporada por cada uno de los futbolistas convocados con la selección en todas las competiciones, tomando como base los datos de la web www.ceroacero.es.

Zubimendi lidera la carga Unai Simón encabeza la convocatoria con 4.770 minutos disputados, por delante de David Raya (4.562) y Joan García (4.070). Más allá de la portería, si hay un nombre a destacar es el de Martín Zubimendi. El centrocampista del Arsenal es el jugador de campo con más minutos de toda la lista: 4.651, a los que debe sumar los de la final de Champions que los gunners jugarán este sábado contra el PSG. Su temporada apenas ha tenido interrupciones. Desde finales de enero ha participado en 19 encuentros con el conjunto inglés siendo titular en 14 de ellos, además de asumir un papel importante en las eliminatorias europeas, y en la selección siguió sumando presencia en los amistosos previos al Mundial. A estas alturas del año, Zubimendi llega seguramente como el futbolista español con más desgaste acumulado, y también como uno de los imprescindibles para Luis de la Fuente.

Gavi, de más de medio año en blanco a entrar en la lista Muy distinta es la situación de Gavi. Sus 700 minutos le convierten en el jugador que menos ha jugado de toda la convocatoria. El centrocampista del Barça ha pasado prácticamente toda la temporada recuperándose de la rotura del ligamento cruzado que sufrió en la rodilla el pasado agosto. Una grave lesión que le obligó a pasar por un exigente proceso de recuperación igual al que afrontó en 2023 por una baja similar. Pese a haberse incorporado de nuevo a finales de marzo, terminó siendo titular en seis de los ocho últimos partidos ligueros con el Barça. Se ganó esa condición en la segunda mitad de la ida contra el Atlético en Champions y la (re)estrenó en el derbi contra el Espanyol. También brilló en la vuelta europea a pesar de la eliminación en el Metropolitano y, desde entonces, sí que ha disputado la mayoría de minutos a excepción del descanso en Mendizorroza, una vez el Barça ya era campeón de Liga.

Lamine y Nico, "extremos opuestos" en la delantera En cuanto al reparto de minutos en las posiciones ofensivas, Lamine Yamal y Nico Williams llegan al Mundial desde escenarios completamente distintos. El extremo del Barça suma 3.988 minutos pese a haberse perdido los seis últimos partidos de liga por una lesión muscular. Antes había sido intocable para el Barça: titular en los grandes partidos, decisivo en Champions y fijo también con la selección, que mantiene plena confianza en que llegue recuperado al debut ante Cabo Verde. El caso de Nico es bastante más irregular. El futbolista del Athletic solo acumula 2.216 minutos tras perder varias veces la continuidad en una temporada muy condicionada por los problemas físicos y las intermitentes molestias causadas por una pubalgia: esa lesión en la ingle le dejó fuera más de un mes en septiembre, aunque acabó repitiendo tiempo de baja entre febrero y marzo. Otra lesión, esta en los isquiotibiales, le apartó de su club las tres últimas jornadas. Aun así, Luis de la Fuente sigue viendo en él uno de los grandes agitadores ofensivos de la selección.