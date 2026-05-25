De Zubimendi a Gavi: análisis del reparto de minutos de los convocados por De la Fuente para el Mundial
- Tras su grave lesión, Gavi es el futbolista con menos minutos jugados esta temporada
- Zubimendi lidera la carga de minutos entre los jugadores de campo de Luis de la Fuente
El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ya asoma en el horizonte. España viajará con una convocatoria marcada por la ausencia de jugadores madridistas y también condicionada por realidades físicas muy distintas. Hay futbolistas que aterrizan tras una liga interminable, otros que han tenido que parar por lesión y algunos que llegan al torneo después de acelerar para recuperar sensaciones en el tramo decisivo de la temporada.
Analizamos todos los minutos jugados esta temporada por cada uno de los futbolistas convocados con la selección en todas las competiciones, tomando como base los datos de la web www.ceroacero.es.
Zubimendi lidera la carga
Unai Simón encabeza la convocatoria con 4.770 minutos disputados, por delante de David Raya (4.562) y Joan García (4.070). Más allá de la portería, si hay un nombre a destacar es el de Martín Zubimendi. El centrocampista del Arsenal es el jugador de campo con más minutos de toda la lista: 4.651, a los que debe sumar los de la final de Champions que los gunners jugarán este sábado contra el PSG.
Su temporada apenas ha tenido interrupciones. Desde finales de enero ha participado en 19 encuentros con el conjunto inglés siendo titular en 14 de ellos, además de asumir un papel importante en las eliminatorias europeas, y en la selección siguió sumando presencia en los amistosos previos al Mundial.
A estas alturas del año, Zubimendi llega seguramente como el futbolista español con más desgaste acumulado, y también como uno de los imprescindibles para Luis de la Fuente.
Gavi, de más de medio año en blanco a entrar en la lista
Muy distinta es la situación de Gavi. Sus 700 minutos le convierten en el jugador que menos ha jugado de toda la convocatoria.
El centrocampista del Barça ha pasado prácticamente toda la temporada recuperándose de la rotura del ligamento cruzado que sufrió en la rodilla el pasado agosto. Una grave lesión que le obligó a pasar por un exigente proceso de recuperación igual al que afrontó en 2023 por una baja similar.
Pese a haberse incorporado de nuevo a finales de marzo, terminó siendo titular en seis de los ocho últimos partidos ligueros con el Barça. Se ganó esa condición en la segunda mitad de la ida contra el Atlético en Champions y la (re)estrenó en el derbi contra el Espanyol. También brilló en la vuelta europea a pesar de la eliminación en el Metropolitano y, desde entonces, sí que ha disputado la mayoría de minutos a excepción del descanso en Mendizorroza, una vez el Barça ya era campeón de Liga.
Lamine y Nico, "extremos opuestos" en la delantera
En cuanto al reparto de minutos en las posiciones ofensivas, Lamine Yamal y Nico Williams llegan al Mundial desde escenarios completamente distintos.
El extremo del Barça suma 3.988 minutos pese a haberse perdido los seis últimos partidos de liga por una lesión muscular. Antes había sido intocable para el Barça: titular en los grandes partidos, decisivo en Champions y fijo también con la selección, que mantiene plena confianza en que llegue recuperado al debut ante Cabo Verde.
El caso de Nico es bastante más irregular. El futbolista del Athletic solo acumula 2.216 minutos tras perder varias veces la continuidad en una temporada muy condicionada por los problemas físicos y las intermitentes molestias causadas por una pubalgia: esa lesión en la ingle le dejó fuera más de un mes en septiembre, aunque acabó repitiendo tiempo de baja entre febrero y marzo.
Otra lesión, esta en los isquiotibiales, le apartó de su club las tres últimas jornadas. Aun así, Luis de la Fuente sigue viendo en él uno de los grandes agitadores ofensivos de la selección.
Los laterales en el top
Pedro Porro y Marc Cucurella llegan cargados de kilómetros, pero también con el ritmo competitivo de quien no ha salido del foco en toda la temporada. El lateral del Tottenham, con 4.405 minutos disputados, estuvo cuatro semanas fuera por una lesión en los isquiotibiales entre enero y febrero, pero regresó directamente a la plantilla y enlazó once titularidades consecutivas para cerrar el curso, incluyendo los duelos europeos.
Cucurella, que acumula 4.411 minutos, también tuvo que parar en febrero por molestias musculares. El jugador del Chelsea volvió para ser titular en doce de los trece siguientes partidos y siguió acumulando minutos tanto en Champions como con España.
En el resto de la línea también están varios del 'top 10' de futbolistas convocados con más minutos: Pau Cubarsí, Álex Grimaldo, Marcos Llorente y Eric García han sido cuatro nombres prácticamente permanentes en sus equipos durante el curso.
Cubarsí alcanza los 4.378 minutos después de una temporada en la que ha dejado definitivamente de parecer un debutante. Solo descansó en los dos últimos partidos ligueros del Barça; antes había enlazado doce titularidades consecutivas y asumido galones también en Champions y con la selección.
Muy parecido es el caso de Grimaldo. El lateral del Bayer Leverkusen suma 4.218 minutos y encadena semanas jugando absolutamente todo. Salvo una pequeña lesión en septiembre y alguna ausencia puntual por sanción, su temporada ha sido una sucesión continua de partidos completos.
Por su parte, Marcos Llorente sufrió una lesión muscular que le hizo perderse siete encuentros entre noviembre y diciembre, pero recuperó el ritmo rápidamente y volvió a convertirse en un fijo para Simeone en los meses importantes.
Luego está Eric García, probablemente uno de los jugadores que ha ido ganado más sitio en su club (y ahora en la selección) a lo largo de la temporada. Sus 3.954 minutos reflejan la confianza que terminó ganándose en el Barça, alternando posiciones y respondiendo siempre que le tocó entrar. Eso sí, unos problemas en el tendón de la corva le impidieron participar en los últimos amistosos de España antes del Mundial.
La lista completa de convocados y minutos acumulados
Porteros
Unai Simón: 4770 minutos
Joan García: 4070 minutos
David Raya: 4562 minutos
Defensas
Pau Cubarsí: 4378 minutos
Pedro Porro: 4405 minutos
Marc Cucurella: 4411 minutos
Aymeric Laporte: 2794 minutos
Álex Grimaldo: 4218 minutos
Marcos Llorente: 4101 minutos
Marc Pubill: 2774 minutos
Eric García: 3954 minutos
Centrocampistas
Pedri: 3485 minutos
Rodri: 2368 minutos
Fabián Ruiz: 2204 minutos
Martín Zubimendi: 4651 minutos
Gavi: 700 minutos
Mikel Merino: 2402 minutos
Álex Baena: 2589 minutos
Delanteros
Ferrán Torres: 3058 minutos
Mikel Oyarzábal: 3704 minutos
Lamine Yamal: 3988 minutos
Nico Williams: 2216 minutos
Borja Iglesias: 2851 minutos
Víctor Muñoz: 2838 minutos
Yeremi Pino: 3452 minutos
Dani Olmo: 3021 minutos