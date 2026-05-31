Avance semanal de 'La Promesa' del 1 al 5 de junio: La muerte de Santos conmociona al palacio

Pía es consciente de la importancia de contar toda la verdad a Curro. Aunque lo ha intentado en varias ocasiones, no ha logrado lanzarse. Por ello, ha decidido escribir una carta al muchacho confesando todo lo que sabe. Inesperadamente, ¡esa carta ha caído en manos de Cristóbal! ¿Leerá el mayordomo las palabras de la señora Adarre? ¿Saldrá a la luz toda la verdad?

El duque de Carril no está dispuesto a perder: se llevará a Mercedes de La Promesa cueste lo que cueste. Se ha colado en palacio y, a punta de pistola, se ha enfrentado a su hija. Julieta ha decidido interponerse en su camino cuando… ¡una bala le ha alcanzado! ¿Sobrevivirá? Si quieres saber lo que va a pasar del 1 al 5 de junio aquí te dejamos el avance de los episodios 846 al 850.

Avance del capítulo 846 del lunes 1 de junio ¡El duque de Carril dispara a Santos y a Julieta en el hall de La Promesa! Vera grita pidiendo socorro y el duque termina huyendo del lugar.. Manuel toma la iniciativa y organiza el traslado de los heridos a sus cuartos: Carlo y Samuel llevan a Santos en brazos; Ciro y Manuel hacen lo propio con Julieta. Lorenzo, por su parte, chantajea a Leocadia: si no llama al duque de Carvajal para bloquear el título de Curro, revelará que los pilló a ella y a Cristóbal besándose. La señora de Figueroa se lo cuenta al mayordomo, que le propone negar lo ocurrido y no ceder. Carlo le dice a Samuel que va a aceptar el chantaje de Estefanía, pero el cura le anima a hablar con María. El doctor Peribáñez opera de urgencia a Julieta. Afortunadamente, todo sale bien, pero deben estar atentos a la fiebre y a los vómitos porque eso implicaría gravedad... Santos no ha tenido tanta suerte: el doctor les comunica a Ricardo y a Petra que la bala ha rozado el corazón y ha dañado vasos sanguíneos. Descarta la operación y el traslado a un hospital. A Santos le quedan horas de vida... La Promesa: El duque de Carril dispara a Santos y JulietaMARTA GARCIA COMPANYMARTA GARCIA COMPANY

Avance del capítulo 847 del martes 2 de junio Ricardo le cuenta a Santos que el médico no puede hacer nada por él. El lacayo rechaza la medicación: quiere despedirse de sus compañeros con la cabeza despejada. Cristóbal y Teresa informan a Alonso de que Santos está desahuciado. Alonso exige buscar otro médico, pero Cristóbal insiste: no tiene posibilidades de salvarse... A lo largo del día, Santos se despide de Petra, de las cocineras y de Carlo. Con cada uno salda deudas del pasado. En la planta noble, Manuel pasa horas junto a la cama de Julieta, inconsciente. La situación, irremediablemente, le recuerda a la que vivió con Jana... Carlo consigue que María lo escuche y le cuenta la verdad sobre Estefanía. Ella le cree. Leocadia termina sucumbiendo y llama al duque de Carvajal y Cifuentes. Lorenzo le pregunta si Cristóbal es el padre de Ángela... Pía se cuela por la noche en el despacho del mayordomo para recuperar la carta que escribió a Curro y…¡alguien la pilla in fraganti! Santos y su padre se despiden con el corazón en la mano y se piden perdón por los errores cometidos. Santos expira con la mano de Ricardo entre las suyas... La Promesa: Santos y su padre se despiden con el corazón en la manoMARTA GARCIA COMPANYMARTA GARCIA COMPANY

Avance del capítulo 848 del miércoles 3 de junio Teresa sorprende a Pía en el despacho del mayordomo. La señora Adarre le revela que la carta no era para Beni, sino para Curro. Teresa accede a ayudarla a buscarla, pero no la encuentran. Al amanecer, Pía entra en la habitación de Santos y encuentra a Ricardo velando el cuerpo de su hijo muerto... Ricardo llora en brazos de Pía. Cristóbal comunica la muerte de Santos a los señores. Leocadia reprocha al mayordomo que el velatorio sea en palacio y este se rebela contra la falta de humanidad de su amante. Por otra parte, María Fernández confronta a Estefanía por el intento de chantaje a Carlo con un embarazo falso. En la zona noble, aunque todo parecía marchar bien, Julieta comienza a convulsionar y… ¡entra en estado crítico! Manuel, que vivió algo muy similar con Jana, reacciona con horror. El heredero del marquesado pide a Alonso que denuncie al duque ante la Guardia Civil. Jacobo habla con Adriano: le pide que no aparte a Martina de su lado. Lorenzo se mantiene en su línea y le dice a Vera que la muerte de Santos es culpa de ella. La Promesa: Julieta entra en estado críticoMARTA GARCIA COMPANYMARTA GARCIA COMPANY

Avance del capítulo 849 del jueves 4 de junio Alonso comunica que el duque de Carril está desaparecido. Ciro y Lorenzo culpan a Vera de todo lo ocurrido, pero el marqués los reprende y declara que el único responsable es don Gonzalo. Debido a los últimos acontecimientos, Alonso le propone a Vera que se queden en La Promesa hasta que aparezca su padre y también invita a su madre - la duquesa - pero ella no se decide. Cristóbal y Teresa cuadran los turnos para que el servicio asista al entierro de Santos. Ricardo está totalmente desolado... Ciro sigue reprochando al marqués y Manuel el dinero que perdió por el duque. Ellos se niegan e insisten en que la responsabilidad de la inversión era suya. Martina, por su parte, trata de acercarse a Adriano pero él se mantiene firme, tienen que aprender a vivir el uno sin el otro. Teresa, finalmente, encuentra la carta de Pía y se la guarda. Una noticia en el periódico revoluciona la casa: Leocadia sonríe y Lorenzo maldice en voz alta. ¿De qué se trata? La Promesa: Una noticia del periódico revoluciona el palacio