¿Conseguirá el duque de Carril llevarse a Vera de 'La Promesa'?

La mayor parte de la familia Luján ha recibido con alegría la noticia sobre la verdadera identidad de Vera. Por el contrario, y como era de esperar, Lorenzo y Leocadia no han reaccionado de la misma forma. A pesar de ello, Mercedes no piensa acobardarse, ¡ha plantado cara a ambos! Una vez instalada en la planta noble y paseando como un día cualquiera por el palacio, el duque de Carril se ha presentado por sorpresa con el objetivo claro de llevarse a Vera a casa de forma inmediata. ¿Cuál ha sido la reacción de la joven? Te contamos todos los detalles de este momento de la ficción.

Vera planta cara a Lorenzo Vera ya se ha instalado en la planta noble de La Promesa, ¡es una invitada más! La mayor parte de la familia Luján está encantada con la nueva situación. A excepción – para variar – de Lorenzo y Leocadia. Ambos se han dedicado a increpar a Mercedes con la intención de hacerla sentir inferior por haber estado trabajando en el servicio. El marqués de Luján no ha dudado en salir en defensa de la joven. La que ha sido doncella durante mucho tiempo ha agradecido a Alonso su actitud, pero asegura que no necesita defensa: “Sé defenderme yo solita”. Está muy orgullosa de haber sido doncella y no piensa avergonzarse de ello. ¡Ha plantado cara al capitán y a la señora de Figueroa con una gran entereza! Vera se instala en la planta noble de 'La Promesa' Andrea San Juan

¿Se irá Vera del palacio? A pesar de defenderse con uñas y dientes frente a Lorenzo y Leocadia, con su padre – el duque de Carril – es muy diferente. Este se ha presentadoen palacio, haciendo caso omiso a la petición de Alonso, con un objetivo claro: “Nos vamos a casa, hija. Ya sé que dije que esperaríamos, pero todo se ha precipitado. Debemos irnos”. Vera lo tiene muy claro: “No voy a ir con usted”, ha asegurado apartándose del de Carril. Afortunadamente, Alonso ha aparecido en el hall para ayudar a Vera: “Ella no va a ninguna parte, a no ser que así lo desee”. Mercedes no tiene que hacer nada que no quiera y tiene el apoyo total del marqués de Luján. Sin embargo, ¿terminará cediendo ante su padre? ¿Se saldrá el duque, una vez más, con la suya? Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrir cómo avanza esta trama.