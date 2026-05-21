Cuatro cosas insólitas que no sabías de los actores de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje'

Cosas de palacio está siendo una ventana abierta para conocer no solo a los personajes de Valle Salvaje y La Promesa, sino también cómo son sus actores en la vida real. Así, hemos descubierto que Elena Navarro cambió su vida por completo para actuar en la serie o que Sabela Arán y Miren Arrieta son compañeras de piso.

En el décimo episodio del videopodcast hemos podido saber los datos más insólitos sobre Loren Mairena, Rafa Álamos, Manuel Regueiro y José M. Blanco. Uno trabaja en las basuras pero tiene una excedencia, otro se queda dormido en las discotecas, uno sabe mover las orejas y, por último, otro ha jugado en un equipo de hockey hierba. ¿Sabrías decirnos a quién corresponde cada uno de ellos? ¡Sigue leyendo que te lo contamos!

Trabaja en las basuras pero tiene una excedencia El juego sorpresa del último programa los actores han tenido que adivinar el dato random de sus compañeros. El primero de ellos ha sido descubrir quién trabaja en las basuras pero tiene una excedencia. En un principio, todos piensan que es José Miguel Blanco, aunque este mismo apuesta por Manuel Regueiro: "Podría ser", dice el actor que da vida a Alonso en La Promesa. Algo que también apoya Loren Mairena, que añade que su risa es de ese trabajo. En realidad, ese puesto de trabajo lo ocupó Rafa Álamos, que explica que su padre, conductor de la basura, le animó a sacarse la plaza y ganar dinero. "He estado trabajando hasta hace un año que que me pedí una excedencia por Valle Salvaje", dice.

Se queda dormido/a en las discotecas El segundo dato curioso que han tenido que adivinar a quién pertenece es: me quedo dormido/a en cualquier lugar, incluso en una discoteca. Aquí ha habido distintas apuestas: Rafa dice que es Loren, mientras que ella cree que lo es su compañero de rodaje. Sin embargo, Manuel Regueiro piensa que es José Miguel, aunque también añade: "Yo creo que me quedaría dormido en una discoteca". La actriz que da vida a Luisa en Valle Salvaje, dice que ella tiene insomnio y que en el rodaje bebe mucho café pero que para quedarse dormida es muy especialista. Pero lo cierto es que José Miguel Blanco tiene mucha facilidad para quedarse dormido en cualquier sitio: "Me quedé dormido de pie en una discoteca. La cosa duró como un minuto, pero una amiga me despertó".

Sabe mover las orejas Regueiro dice que esto lo puede hacer todo el mundo, pero ¿quién de los cuatro sabe mover las orejas? José Miguel Blanco niega rotundamente poder hacerlo, mientras que Rafa Álamos dice que este es el dato de Manuel, que dice: "Mover las orejas tiene aura". Una frase que les da motivos a todos para pensar que es él. Sin embargo, ese aura lo tiene Loren Mairena, pues ella sí sabe mover las orejas, ¡y hasta lo demuestra!

Ha jugado en un equipo de hockey hierba La última curiosidad para asignar es la de haber jugado en un equipo de hockey sobre hierba. José Miguel "acusa" a Loren de ser ella, algo que Manuel Regueiro refuerza diciendo que la selección femenina de hockey sobre hierba de España es bastante buena. Y normal que lo sepa pues el actor gallego formó parte de un equipo en su juventud: "Fuimos subcampeones de la liga universitaria". ¿Te han sorprendido todas estas curiosidades de los actores de La Promesa y Valle Salvaje? ¿Quieres saber más sobre ellos y los personajes que interpretan o cómo se preparan para actuar? No te pierdas el décimo episodio de Cosas de palacio, ya disponible en RTVE Play. Cosas de palacio Cosas de palacio - Episodio 10 - Examen de historia Loren Mairena, Rafa Álamos, Manuel Regueiro y José M. Blanco demuestran lo que saben de las épocas de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje'. rtve play

Horario y dónde ver Cosas de Palacio Cosas de palacio se está convirtiendo en el videopodcast que todo actor de La Promesa y Valle Salvaje quiere visitar. Los primeros en estrenarse fueron Arturo García Sancho, Elena Navarro y Marcos Orengo, que repitieron en el segundo y sumaron a Guillermo Serrano. ¿No conocías la existencia de este formato dedicado a las dos series de éxito de las tardes de La 1? ¿Te has pedido alguno de los episodios? ¡Aquí tienes todos los emitidos hasta ahora! Además, puede verse todos los jueves a partir de las 19:30 horas en RTVE Play. ¿Te lo vas a perder? ¡Te esperamos en Cosas de palacio, el videopodcast de La Promesa y Valle Salvaje! Descubre 'Cosas de palacio' con todos los episodios del videopodcast de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' Cristina Barco