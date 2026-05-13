Manuel Regueiro, Loren Mairena, Rafa Álamos y José Miguel Blanco buscan el mejor chiste de 'Cosas de palacio'

Cosas de palacio continúa su tour por los platós de La Promesa, aunque en esta ocasión, el videopodcast más visto de RTVE Play se ha asentado en la cabaña de Petra y Pura, en Valle Salvaje. Hasta allí han ido Manuel Regueiro y José Miguel Blanco, quienes han sido recibidos por Loren Mairena y Rafa Álamos. Los cuatro actores nos han contado su mejor chiste y han respondido a varias preguntas difíciles: ¿Con quién se cambiarían la ropa? ¿Y de puesto de trabajo? Además, han recordado sus momentos más embarazosos en escena y nos han demostrado lo cinéfilos que son en un juego de adivinar películas. ¿Quieres saber qué más ha pasado en el episodio 9? ¡Te lo contamos!

¿Cuál es el mejor chiste? Iván Renedo dejó un reto para sus compañeros de este episodio, en el que los actores han tenido que demostrar sus habilidades con el humor contando los mejores chistes que se saben. ¡Y Rafa Álamos ha estado en su salsa! Uno, dos y hasta tres chistes ha contado el intérprete de Francisco en Valle Salvaje. Loren también se ha animado a contar uno, mientras que Manuel y José Miguel no han querido arriesgarse. ¿Cuál crees que es el mejor? Cosas de palacio Cosas de palacio - ¿Cuál es el mejor chiste? Iván Renedo dejó un reto para sus compañeros: contar los mejores chistes que se saben. ¡Y Rafa Álamos ha estado en su salsa! ¡No te lo pierdas! Ver ahora

Así presentarían a sus personajes Otro de los retos ha sido presentar a sus personajes, qué dirían de ellos tanto para caer mal como para caer bien. José Miguel Blanco ha empezado definiendo a Carlo como "un chico obligado a crecer pronto, responsable, obligado a cuidar de su familia, y que ha tenido que forzarse a madurar, con la cosa de que a veces no sabe estar a la altura de las circunstancia aunque lo intenta. Él se da la vida por ser una buena persona y estar ahí para las personas que lo necesitan. Eso la parte buena, la parte mala, es un sinvergüenza que ha dejado embarazada a María Fernández". Por su parte, Loren cree que Luisa podría caer bien por el carácter que tiene, que va bastante de frente. "De primeras puede caer mal eso, pero yo creo que por ese defecto suyo puede caer bastante bien", explica, aunque también cree que caería mal por pensarse las cosas muchas veces: "Ella todo lo hace por los demás, pero por ella misma le cuesta". Mientras, Rafa Álamos cree que Francisco podría caer bien y mal por lo mismo: "Es un caradura, se mete en líos todo el rato, pero siempre tiene la manera de salir. Y le da igual, si te tengo que hundir para salir yo bien, te voy a hundir", dice. Y por último, Manuel Regueiro es claro: Alonso cae bien, es un muy majo "porque es un tío íntegro", empieza diciendo: "Es un personaje que busca el bien común, por su familia. Es un tío con principios, empatía, pero tiene un pequeño defecto: que se pasa de empatía. Debería darse cuenta antes, y alguna vez le han comido la tostada. A veces le cuesta decir, "hasta aquí", él es un apagafuegos, le encantaría que todo fuera paz y armonía, pero no le dejan". Cosas de palacio Cosas de palacio - Así presentarían a sus personajes Otro de los retos ha sido presentar a sus personajes, qué dirían de ellos tanto para caer mal como para caer bien. ¡No te pierdas cómo los han definido! Ver ahora

¿Con quién no tendrían una cita? La Caja protagonista de Cosas de palacio ha vuelto a hacer de las suyas, y ha lanzado una serie de preguntas bastante comprometidas a la par de divertidas. ¿Con quién se irían de fiesta? José Miguel lo tiene claro, con Juan Perales (Ciro en La Promesa), mientras que Manuel Regueiro lo haría con Xavi Lock o Guillermo Serrano, pero también con Sabela Arán o Miren Arrieta, de Valle Salvaje. Por su parte, Loren se iría con Elena Navarro y Rafa Álamos con la actriz que da vida a Victoria. Respecto a con quién se cambiarían de ropa, José Miguel admira los looks de Ángela Echániz. A Loren le encantaría ponerse los vestidos de Marina Sabadell (Irene) en Valle Salvaje, mientras que en la vida real le encantaría ponerse la ropa de Casandra, de guion. Mientras que Rafa Álamos admira el estilazo de Sabela Arán, Manuel Regueiro ha puesto el punto de humor a la pregunta: "Intentaría meterme en unos pantalones de Marta Costa. Sería todo un reto para mí". ¿Y con quién cambiarían su puesto de trabajo? Manuel se cambiaría con varios, pero menciona que le gustaría cambiarse con algún director. Loren admira a los ayudantes de dirección, y sería justo el puesto por el que no se cambiaría. Por su parte, Rafa y José Miguel lo harían con alguien del departamento de arte, aunque llevar la steady también les haría ilusión. Por último han respondido a la gran pregunta: Nunca tendrías una cita con... Leocadia, según José Miguel Blanco; el capitán de la Mata no sería nunca la cita de Miguel Regueiro; Loren no quedaría con José Luis. Pero ¿con quién sí se irían de cita? Rafa cree que lo haría con Bárbara Salcedo de la Cruz. Cosas de palacio Cosas de palacio - ¿Con quién no tendrían una cita? La Caja protagonista de Cosas de palacio ha vuelto a hacer de las suyas, y ha lanzado una serie de preguntas bastante comprometidas a la par de divertidas. Ver ahora

El ritual de Manuel Regueiro a lo Rafa Nadal La Caja también les ha preguntado por los rituales que tienen antes de salir a escena. Mientras que Rafa Álamos cuenta que hace muchas sentadillas, Loren dice no tener ningún ritual, aunque también hace sentadillas. Por su parte, Manuel Regueiro ha confesado que le llaman el "Rafa Nadal de La Promesa", porque hace muchas cosas, aunque no llega a tirarse del calzoncillo. "Sí bebo mucho, tengo varias botellas ordenadas, estiro la mandíbula", explica mientras añade que también pega un pequeño grito porque le conecta con lo que tiene que hacer. Cosas de palacio Cosas de palacio - Manuel Regueiro, el Rafa Nadal de 'La Promesa' La Caja también les ha preguntado por los rituales que tienen antes de salir a escena y Manuel Regueiro ha confesado que le llaman el "Rafa Nadal de La Promesa" Ver ahora

¿Qué pasó en los anteriores episodios? Cosas de palacio se está convirtiendo en el videopodcast que todo actor de La Promesa y Valle Salvaje quiere visitar. Los primeros en estrenarse fueron Arturo García Sancho, Elena Navarro y Marcos Orengo, que repitieron en el segundo y sumaron a Guillermo Serrano. Para el tercer episodio, dos actrices de Valle Salvaje acuden a los platós de La Promesa para charlar animadamente y sin tapujos con un intérprete de la ficción ambientada en 1917. ¿No conocías la existencia de este formato dedicado a las dos series de éxito de las tardes de La 1? ¿Te has pedido alguno de los episodios? ¡Aquí tienes todos los emitidos hasta ahora! Descubre 'Cosas de palacio' con todos los episodios del videopodcast de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' Cristina Barco

Consigue una taza de Cosas de palacio Cosas de palacio ya es el vídeopodcast más visto de RTVE Play. Miles de seguidores siguen cada semana el formato que une a los actores de La Promesa y Valle Salvaje en un crossover que nos devuelve risas, confidencias y momentos únicos con los juegos sorpresa que plantea el programa. Por los platós de ambas series, ya han pasado varios intérpretes de las ficciones líderes en la tarde de La 1, y todos ellos han dejado firmadas las tazas que aparecen. ¿Quieres una de ellas? Solo tienes que entrar en la plataforma de RTVE Play Participa, un espacio lleno de encuestas, votaciones, tests, propuestas y mucho más donde puedes acumular puntos y canjearlos por regalos, como las tazas del videopodcast. Solo tienes que participar y conseguir los puntos necesarios para conseguirlas. En este caso, al tratarse de un objeto único y firmado por los actores, esta cantidad es de 10.000 puntos.

Horario y dónde ver Cosas de Palacio Llevamos mucho tiempo preparando este videopodcast tan especial. Hasta ahora ha sido nuestro, pero ya es de todos vosotros. Cosas de palacio podrá verse todos los jueves a partir de las 19:30 horas en RTVE Play. ¿Te lo vas a perder? ¡Te esperamos en Cosas de palacio, el videopodcast de La Promesa y Valle Salvaje!