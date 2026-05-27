El guiño de 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' a Chenoa en el nuevo episodio de 'Cosas de palacio'

Cosas de palacio regresa una semana más y en este nuevo episodio nuevos invitados se han enfrentado a juegos, preguntas y retos. En uno de ellos, los actores han querido mandar un guiño a la artista Chenoa. La cantante de "Todo irá bien" es una declarada fan tanto de La Promesa como de Valle Salvaje. ¿Quieres saber cuándo verlo? ¡Te lo contamos!

"Todo irá bien", este jueves en RTVE Play Ángela Echaniz, Manu Imízcoz, María Redondo y Alejandro Bordanove se enfrentan al juego 'Verdad o reto'; se atreven a cantar un de las míticas canciones de Chenoa, 'Todo irá bien'; y se inventan títulos de película para su 2026, su primer casting, su primer amor... Todo esto y mucho más en el videopodcast de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje'. ¡No te lo pierdas este jueves, 28 de mayo, a las 19:30h en RTVE Play.

¿Qué pasó en los anteriores episodios? Cosas de palacio se está convirtiendo en el videopodcast que todo actor de La Promesa y Valle Salvaje quiere visitar. Los primeros en estrenarse fueron Arturo García Sancho, Elena Navarro y Marcos Orengo, que repitieron en el segundo y sumaron a Guillermo Serrano. Para el tercer episodio, dos actrices de Valle Salvaje acuden a los platós de La Promesa para charlar animadamente y sin tapujos con un intérprete de la ficción ambientada en 1917. ¿No conocías la existencia de este formato dedicado a las dos series de éxito de las tardes de La 1? ¿Te has pedido alguno de los episodios? ¡Aquí tienes todos los emitidos hasta ahora! Descubre 'Cosas de palacio' con todos los episodios del videopodcast de 'La Promesa' y 'Valle Salvaje' Cristina Barco

Consigue una taza de Cosas de palacio Cosas de palacio ya es el vídeopodcast más visto de RTVE Play. Miles de seguidores siguen cada semana el formato que une a los actores de La Promesa y Valle Salvaje en un crossover que nos devuelve risas, confidencias y momentos únicos con los juegos sorpresa que plantea el programa. Por los platós de ambas series, ya han pasado varios intérpretes de las ficciones líderes en la tarde de La 1, y todos ellos han dejado firmadas las tazas que aparecen. ¿Quieres una de ellas? Solo tienes que entrar en la plataforma de RTVE Play Participa, un espacio lleno de encuestas, votaciones, tests, propuestas y mucho más donde puedes acumular puntos y canjearlos por regalos, como las tazas del videopodcast. Solo tienes que participar y conseguir los puntos necesarios para conseguirlas. En este caso, al tratarse de un objeto único y firmado por los actores, esta cantidad es de 10.000 puntos.

Horario y dónde ver Cosas de Palacio Llevamos mucho tiempo preparando este videopodcast tan especial. Hasta ahora ha sido nuestro, pero ya es de todos vosotros. Cosas de palacio podrá verse todos los jueves a partir de las 19:30 horas en RTVE Play. ¿Te lo vas a perder? ¡Te esperamos en Cosas de palacio, el videopodcast de La Promesa y Valle Salvaje!