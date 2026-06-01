La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 1 de junio con Maxi Iglesias y Margarida Corceiro

Arranca el mes de junio y lo hace con dos grandes invitados en La Revuelta. El actor Maxi Iglesias,amigo de la casa, y Margarida ‘Magui’ Corceiro, primerizael formato, visitan hoy a David Broncano para presentar su nueva película, Todo lo que nunca fuimos, adaptación al cine de la novela de Alice Kellen. Sigue el programa en directo y en abierto a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar de todas las entrevistas, actuaciones musicales, secciones y programas completos de La Revuelta. Además, recuerda que todavía puedes conseguir entradas gratis para la grabación del programa, antes del final de la temporada, rellenando el formulario que encontrarás a través del siguiente enlace.

Maxi Iglesias, veterano de La Revuelta

En la etapa anterior del programa llegó a ser colaborador y la de hoy es ya la tercera visita de Maxi Iglesias a La Revuelta, la segunda en lo que llevamos de 2026. Pero el actor madrileño siempre es bienvenido por su simpatía, su carisma y su naturalidad, y eso que, según sus propias palabras, su buena relación con el espacio presentado por David Broncano le ha costado la cancelación en espacios de otras cadenas: “Volvería a hacerlo una y mil veces”, aseguraba recientemente. Además, en su última entrevista con Broncano, Maxi Iglesias dejó una interesante reflexión sobre lo asimilado que tenemos como sociedad que “todo sea tan complicado que, cuando hay algo fácil, desconfías”.

La Revuelta La Revuelta | Maxi Iglesias: "Estamos asentados en lo negativo" Maxi Iglesias presenta en 'La Revuelta' su nueva serie, reflexiona sobre la desconfianza de lo sencillo implantada en la sociedad y expresa su agradecimiento a Broncano Ver ahora

Tras sus entrevistas anteriores, junto a Juana Acosta y en solitario, Maxi Iglesias viene en esta ocasión acompañado de la modelo y actriz portuguesa Margarida ‘Magui’ Corceiro, que en nuestro país se dio a conocer por la relación amorosa que mantuvo con el que fuera futbolista del Atlético de Madrid y FC Barcelona João Félix. Con tan solo 23 años, Corceiro ha participado ya en varias series en su país, el año pasado dio el salto a la gran pantalla y este año debuta como protagonista en el cine español con Todo lo que nunca fuimos, basada en la novela del mismo título de la escritora Alice Kellen.