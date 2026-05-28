La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 28 de mayo con Belén Rueda como invitada

La Revuelta cierra el mes de mayo con otra gran semana de entrevistas en la que han pasado por el programa algunas de las actrices más populares de nuestro cine, un futbolista que disputará el Mundial 2026 con la selección española y uno de los cantantes que más entradas vende en nuestro país. Y hoy David Broncano recibe por primera vez como invitada a Belén Rueda, actriz icónica del cine y la televisión española. Sigue el programa en directo y en abierto a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes disfrutar bajo demanda y de forma totalmente gratuita de todas las entrevistas, secciones, actuaciones musicales y programas completos de La Revuelta.

La madurez interpretativa de Belén Rueda

Tras haber protagonizado series tan populares como Periodistas o Los Serrano y con más de una década de experiencia en televisión, Belén Rueda dio el salto al cine con Mar adentro en 2004. Un debut por todo lo alto que le valió el premio Goya a mejor actriz revelación a sus casi 40 años. A partir de entonces ha participado en largometrajes tan reconocidos como El orfanato y Los ojos de Julia, por los que estuvo nominada al Goya a la Mejor interpretación femenina protagonista, o No tengas miedo, entre otros.

Este año, Belén Rueda ha estrenado la película de terror El vestido, dirigida por Jacob Santana, que escribió la historia específicamente pensando en ella. Y hoy visita por primera vez a David Broncano en La Revuelta para presentar su último trabajo, la comedia negraCada día nace un listo, dirigida por Arantxa Echevarría, que se estrenará en cines el 5 de junio. En ella, la actriz madrileña comparte reparto con nombres tan potentes como Diego Anido, Hugo Silva, Dafne Fernández o la jovencísima Sofía Otero.