Belén Rueda recuerda el gran gesto de Javier Bardem en los Oscar: "Si no vais vosotras, yo no voy"

La entrada de Belén Rueda en Al cielo con ella haciendo una rueda lateral será una de las más recordadas del programa. La madrileña no tiene problemas para desenvolverse: hizo la carrera de baile clásico y español. La presentadora y actriz comenzó primero en la televisión, pero fue transitando hacia el cine. "Solo te queda dirigir", le dice Henar. No es una frase baladí, pues los más veteranos de la profesión se mostraban muy estrictos y etiquetaban mucho a las personas. "Eres actriz. ¿Cómo vas a dirigir? ¿Cómo vas a escribir?", recuerda que le decían, aunque reconoce que han cambiado mucho las cosas.

Pese a sus muchos años en el mundo de la interpretación, consiguió su primer Goya como Actriz revelación con Mar adentro en 2005. Ese tipo de normas, las que no tienen en cuenta la trayectoria televisiva, las considera "muy clasistas" y admite que hay mucho miedo entre los actores a que el público los identifique con un solo personaje y no puedan hacer más. Le pasaba a ella misma con su papel como Lucía en Los Serrano. "Me preguntaban incluso por mis hijos", recuerda entre risas.

A propósito de esa serie, ¿cómo fue la lectura del último guion de Los Serrano? Cuenta que ya no se reunían todos juntos, sino que cada uno recibía los papeles en su casa. Al leerlo, se mostró muy sorprendida de estar viva y llamó al productor, el que era su marido Daniel Écija, para corroborarlo. "Era la única manera de juntaros a todos porque como estabas muerta...", recuerda que le explicó.

¿Por qué no fue Belén Rueda a los Oscar? En esa gala de los Goya en 2005, Belén Rueda —que era la primera vez que acudía— no se esperaba el 'cabezón'. Recuerda que, de los nervios, se le olvidó darle las gracias al director Alejandro Amenábar, pero que no le dejaron subir de nuevo para rectificar. A partir de ese año, de hecho, se acabó la práctica de bajar el micrófono en el momento de los agradecimientos. Rueda recibió el Goya de manos de su gran amiga y compañera Alicia Borrachero, y recuerda muy bien lo que le dijo. "Cuando estás en un momento extraño, la inseguridad se apodera de ti. Entonces piensas que el momento en el que estás no te pertenece, que eres una intrusa, y eso lo hablábamos nosotras mucho.Entonces cuando me abrazó, que yo estaba como en blanco, me dijo: 'Te lo mereces, compañera. Has trabajado mucho'", rememora emocionada. Belén Rueda, en su entrevista con Henar Álvarez. RTVE La gran pregunta, no obstante, estaba por llegar: ¿por qué Belén Rueda no acudió a la ceremonia de los Oscar? Mar adentro consiguió la estatuilla a Mejor película de habla no inglesa y se planteó la posibilidad de que la actriz acudiera a Los Ángeles. "Cuando hay una nominación, hay "X" entradas", explica la madrileña. Llegaron unas cuantas cuando el equipo estaba de gira en Estados Unidos; Javier Bardem, por ejemplo, recibió una. "Había más, pero era para otra gente que tenía que ver con la producción, pero no nosotros. Y entonces Javier dijo: 'Si no vais vosotras, no voy yo', y lo vimos en su casa".

"Después de un tiempo pensé que esto no era lo mío" A Belén Rueda no le falta el trabajo. Acaba de estrenar El vestido, una película en la que vuelve al género del terror, quizá el que más alegrías le ha dado en su carrera. No lo hace sola, sino que comparte metraje con su hija Belén. ¿A quién congelaría la actriz? "A lo largo de tu vida hay gente que es muy importante para empujarte o para darte ánimos para hacer algo de lo que no estás segura, y hay otra gente que, sin darte cuenta, te hace creer que no vales para esto", comenta Rueda. "Hay un profesor de interpretación que, con el tiempo, me he dado cuenta de que estaba haciendo la segunda que te he dicho, que es como... ¿Por qué? Porque las personas que dicen 'Sin mí no serías capaz de salir o de hacer o de ser tú', y más siendo hombre él, y yo siendo mucho más pequeña que él... Era muy pequeña, y cuando eres pequeña, las personas a las que admiras, porque saben mucho más que tú de lo que te apasiona, son las que te pueden lanzar o tirar para abajo. Después de un tiempo pensé que esto no era lo mío, así que, amigo, esto es lo mío".