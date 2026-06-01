20 años sin Rocío Jurado: Rafa Muñoz y el equipo de El Recreo rinden homenaje a 'La más grande'

El 1 de junio se ha convertido en una fecha grabada a fuego en la memoria colectiva de la cultura española. Se cumplen exactamente veinte años del fallecimiento de Rocío Jurado, una de las artistas más emblemáticas, carismáticas y revolucionarias de nuestra historia. Para conmemorar este vigésimo aniversario el plató de El Recreo se ha vestido de gala y nostalgia para repasar la trayectoria de la icónica cantante.

El programa ha contado con un invitado de lujo: el periodista de RTVE Rafael Muñoz, especialista en moda y crónica social, quien siguió de cerca la vida y los escenarios de la artista gaditana durante más de una década. Junto a los colaboradores Valeria Ros, Arnau García y Javi Hoyos, la mesa se transformó en un viaje audiovisual que demostró por qué, dos décadas después, nadie ha sido capaz de llenar el vacío que dejó la de Chipiona.

Una relación profesional marcada por la generosidad de la artista Rafa Muñoz recordó con emoción sus inicios cubriendo la información de la cantante para el mítico programa Gente de Televisión Española. "Nos repartían los personajes y a mí, que siempre me ha gustado el flamenco y la copla, me tocaban temazos como Rocío Jurado", rememoró. Su primera entrevista con ella se remonta al año 1996, dando inicio a diez años de encuentros en conciertos, ruedas de prensa y momentos íntimos. "El vínculo lo creaba ella. Era una mujer muy generosa, súper educada y auténtica. Era la más grande, pero era una tía de verdad". Muñoz también relató la cara más amarga de su profesión: tener que trasladarse a Houston para cubrir sus ingresos médicos y, finalmente, retransmitir la capilla ardiente y el adiós definitivo a sus restos mortales en Torrejón de Ardoz, donde pronunció la poética frase: "Ahí va la paloma alta, que vuela alto hasta Chipiona".

Vanguardista de la moda y pionera del feminismo A lo largo de la charla en El Recreo, Ángela Fernández y Valeria Ros destacaron el carácter adelantado a su tiempo que siempre definió a la Jurado. No solo rompió moldes musicales, sino que desterró la obligatoriedad de la bata de cola apostando por vestidos con transparencias, aberturas osadas y escotes de vértigo que desafiaban la censura de la época. Su mentalidad fue igual de rompedora. En una época en la que ciertos debates sociales eran tabú, ella se declaraba abiertamente "pro-gay" y defendía con total firmeza el derecho al divorcio en las pantallas de la televisión pública. "Estas mujeres de antes eran mucho más feministas de lo que pensamos y nos daban un ejemplo constante", reflexionó Valeria Ros en la mesa.