Directo: El juicio contra David Sánchez se reanuda y el tribunal da por prescrito el delito de "aceptación de nombramiento ilegal"

El juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Audiencia Provincial de Badajoz, sigue adelante después de que el tribunal haya decidido rechazar la nulidad planteada por su defensa en las cuestiones previas, aunque el tribunal del caso, en el que hay otros diez investigados, ha aceptado la petición de su letrado sobre la prescripción del delito de aceptación de nombramiento ilegal, y ha retirado este cargo de la acusación.

Cabe recordar que este juicio, que se ha reanudado a partir de las 10:00 horas, se inició este pasado jueves en la Audiencia Provincial de Badajoz con las cuestiones previas, en las que los abogados de las diferentes defensas realizaron sus peticiones, como el caso del letrado de David Sánchez, Emilio Cortés, que pidió la nulidad del juicio porque su raíz estaba "podrida" y sus delitos han prescrito.

El presidente del tribunal, José Antonio Patrocinio, ha anunciado además, dentro de estas cuestiones previas, la decisión exculpar a otro de los acusados, el expresidente de la Diputación Provincial de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, de estar implicado en el nombramiento de Luis Carrero, la persona que trabaja con el hermano del presidente del Gobierno en la Oficina de Arte Escénicas, como solicitaba su defensa, al considerar que no pudo defenderse de ese cargo y fue una acusación "sorpresiva". El resto de las cuestiones previas que plantearon las defensas no han sido admitidas.

Estas son algunas de las peticiones que realizaron los abogados defensores de los once investigados en este juicio, en el que se dirime la legalidad de la contratación de David Sánchez Pérez-Castejón en 2017 como coordinador de las actividades de los conservatorios de la Diputación de Badajoz.

Durante las más de cuatro horas de debate de las cuestiones previas, los abogados de las siete acusaciones populares rechazaron las peticiones de la defensa, mientras que la fiscal, Begoña García, apoyó la prescripción del delito de aceptación de nombramiento ilegal de David Sánchez en la Diputación de Badajoz, que según defendió, se debería excluir del juicio.

La fiscal también consideró que se ha "vulnerado el derecho a la defensa" del Gallardo, al acusarlo de "forma sorpresiva" sobre la creación del puesto que ocupó Luis Carrero en la institución provincial pacense.