El perfil del católico según la declaración de la renta: mayor, con dinero y de la España interior

La visita del papa León XIV a España coincide con un momento de explosión de la religiosidad entre las generaciones más jóvenes a través de la redes sociales. La fe ha dejado de ser un tema estrictamente privado y son muchos los influencers que utilizan sus perfiles en Tik Tok o Instagram para hablar de su relación con dios.

Más de la mitad de españoles se declaran católicos sobre el papel. Son las personas que aparecen como bautizadas en los registros de la Iglesia Católica, pero ese vínculo estrecho con la religión se diluye al llegar al apartado de los impuestos. Cuando hablamos de financiar a la Iglesia a través de la declaración de la renta, observamos una tendencia cada vez más reticente.

Nuestro país cuenta con 26 millones de católicos según los datos que maneja la Conferencia Episcopal Española. Es un 53% de la población. La Iglesia hace el recuento basándose en el número de personas bautizadas.

Esta cifra coincide con los números que maneja el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Según la última encuesta de mayo de 2026 hay en España unos 26,2 millones de personas que se autodenominan católicas. De este total, unos ocho millones son católicos practicantes y los 18 millones de personas restantes serían no practicantes.

En un contexto marcado por la histórica visita del Papa a España, queremos saber quiénes son los que se declaran católicos a través de sus impuestos: son aquellos que marcan la casilla 105 en la declaración de la renta. Según el último ejercicio fiscal completo, el de 2024, la cifra asciende a nueve millones de personas.

Esos nueve millones de contribuyentes sumaron el año pasado 429 millones de euros que se canalizaron hacia la Iglesia Católica, una cifra récord que convive con un fenómeno digno de análisis: cada vez hay menos personas manos marcando la casilla, pero las manos que lo hacen tienen más dinero que nunca.

Mónica Cornejo, profesora de antropología de las religiones en la Universidad Complutense de Madrid analiza datos y tendencias para RTVE Noticias y nos explica que "este año ha habido un intenso debate sobre si ha aumentado la religiosidad en los jóvenes". Ella considera que "las estadísticas no señalan ese incremento y menos entre las generaciones más jóvenes, los números indican que hay una caída significativa desde los años 70 en la creencia y la práctica religiosa que se mantiene estable y sin interrupciones". Considera que "las percepciones sociales" no reflejan la realidad.

Marcar la X para la Iglesia Católica pierde popularidad El número de católicos cae en la encuestas sociológicas, del 75% hace diez años al 53% actual. También desciende el de quienes sufragan la religión en España. Según la Agencia Tributaria, quienes financiaban únicamente a la Iglesia Católica suponían el 21,7% de todos los contribuyentes en 2007. En el último ejercicio fiscal del que se tienen cifras definitivas, el de 2024, apenas suponían el 10%. Si sumamos el número de personas que marcan tanto la casilla 105 para la Iglesia como la 106 para fines sociales, ahí el porcentaje se eleva hasta el 20,5% en 2024 desde el 12,7% de 2007. Y si sumamos ambas cifras, vemos que en total, un 30,5% de los contribuyentes marca la casilla de financiar la Iglesia. En ese 30,5% se fija Rafael Ruiz Andrés, doctor en Ciencias de las Religiones. Explica que "el descenso no es tan acusado si sumamos las casillas". Pero también destaca que esa caída "se enmarca en un proceso de secularización intenso de la sociedad española, que lleva a un descenso en el número de personas identificadas como católicas y como practicantes". "La gente marcaba antes la X de la Iglesia Católica por costumbre, a medida que el vínculo con la religión católica va diluyéndose en una vida social más laica, la gente opta por no marcar la casilla de la Iglesia. De todos modos, ahí entran mucho en juego las campañas informativas. Los más informados suelen marcar las dos casillas, también la que destina el 0,7% de sus impuestos a fines sociales". cuenta a RTVE Noticias Francisco Navarro, asesor fiscal con más de 40 años de experiencia. "Los que tienen miedo a meter la pata o a que les repercuta de algún modo en el pago de impuestos, directamente no marcan nada".

La Iglesia Católica obtiene récord de financiación En un contexto marcado por la caída, a la mitad, de quienes eligen la financiación exclusiva a la Iglesia Católica se produce un fenómeno paradójico: la recaudación es cada vez mayor. De hecho, prácticamente se ha duplicado: ha pasado de 247 millones en 2011 a 429 en el ejercicio de 2024, según la Conferencia Episcopal Española. Es la cifra más alta de la serie histórica y supone un 12% más en variación interanual. Los expertos apuntan varias razones para explicar este fenómeno: la primera es que el número neto de contribuyentes ha crecido de forma exponencial en los últimos años, la recaudación total también ha aumentado y, por lo tanto, también el dinero público que llega a manos de la jerarquía católica. En los últimos diez años, el número de declaraciones de la renta ha crecido con mucha fuerza: de las 19 millones de la campaña de 2015 hasta las 24,5 registradas en 2025 (campaña de 2024).

Perfil de quien financia a la Iglesia: mayor y con alto poder adquisitivo Hay un último motivo que explica el nivel récord de financiación de la Iglesia Católica: los contribuyentes que marcan únicamente la casilla de la Iglesia Católica se incrementan a medida que lo hace la renta. Los que marcan la X son los que más ganan. Los datos así lo explican. Quienes eligen financiar a la Iglesia suponen menos de uno de cada diez para todos los grupos que obtienen rentas anuales de menos de 30.000 euros, pero aumentan al 12,8 % en el grupo de contribuyentes con ingresos de entre 30.000 y 60.000 euros, al 16% para aquellos entre 60.000 y 150.000 euros y el salto es especialmente elevado, hasta casi el 25% para los que ganan más de 150.000 euros. Esta situación le resulta llamativa a Rafael Ruiz de Andrés, quien explica que desde una perspectiva sociológica es habitual encontrar "más gente católica entre las clases altas, pero también entre las clases bajas. Son las clases medias las más secularizadas" y achaca a un factor de "desconfianza" que quienes tienen menos ingresos no marquen la casilla de la Iglesia. Con respecto a las edades, el grupo de mayor compromiso es el de los mayores de 70, hasta el 20% de los declarantes marca la casilla de la Iglesia. Sin embargo, en menores de 40% solo el 5% de los contribuyentes opta por marcar la casilla 105. "La dimensión generacional de apoyo a la Iglesia es muy interesante de analizar" dice la profesora Cornejo. "Las personas que ahora mismo tienen 70 años nacieron en una España en la que el catolicismo era la forma normal de socializar". "Ahora lo que observamos es precisamente ese alejamiento de la presencia de la Iglesia y sus diferentes instituciones en la en la sociedad civil"

Castilla la Mancha, donde más se marca la X de la Iglesia Si hacemos análisis por Comunidades Autónomas, encontramos diferencias sustanciales: Mientras en las grandes ciudades y en las zonas de costa el interés por financiar a la Iglesia católica a través de la declaración de la renta es muy bajo, en la España de interior sigue siendo mayoritario. Castilla la Mancha es el territorio donde más se marca, con un 42,6% de los contribuyentes. Le sigue muy de cerca Extremadura, con un 42,1% y La Rioja con algo más del 41%. En el otro extremo, quienes menos eligen a la Iglesia para dar su 0,7% voluntario son Cataluña, con un 15,4% de contribuyentes, Galicia con un 23,5% y Canarias con un 24%. El patrón, en este caso, está claro a juicio de Rafael Ruiz Andrés: "el sur y el centro de España tienen más tradición católica que el litoral". "En Andalucía, Extremadura y Castilla la Mancha hay un mayor número de católicos, hay más costumbre religiosa: son, por ejemplo, lugares donde se sigue casando más gente por la Iglesia".

Financiar a la Iglesia no es lo mismo que financiar su obra social Marcar la X de la Iglesia financia a la institución directamente, su mantenimiento, "algo que ha perdido popularidad porque hay quienes prefieren financiar su obra social, la de Cáritas, a través de la X solidaria, la casilla 106" según cuenta a RTVE Rubén Gimeno, secretario técnico del registro de economistas asesores fiscales del Consejo General de Economistas. Enrique Barbero, portavoz de la campaña de la X solidaria ha explicado a RTVE.es cómo es el funcionamiento: "El Ministerio de Derechos Sociales hace una convocatoria a la que pueden concurrir todas las entidades sociales. Y Cáritas tiene esa categoría y recibe financiación para sus proyectos a través de nuestra casilla de la X solidaria". Mientras que el número de contribuyentes que financian a la Iglesia ha caído a la mitad en 17 años, quienes optan por la casilla de obras sociales se mantiene: pasa del 34% en 2007 al 30% actual.