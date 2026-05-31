Rafa Jódar remonta dos sets ante Pablo Carreño y accede a los cuartos de final de Roland Garros

El tenista madrileño Rafa Jódar ha alcanzado por primera vez en su carrera los cuartos de final de un Grand Slam y se convierte en el único español en liza en las últimas rondas de Roland Garros tras remontar ante Pablo Carreño en el duelo fratricida de octavos de final (6-4, 6-4 y 6-1, 6-2 y 6-2). Su próximo rival será el alemán Alexander Zverev, ganador en su enfrentamiento ante el neerlandés Jesper De Jong (7-6(3), 6-4 y 6-1).

El número 27 de la clasificación ATP suma y sigue en el año de su despegue en la élite, y alcanza la antepenúltima ronda del torneo parisino en su debut en París tras un nuevo ejercicio de tenis y madurez para no venirse abajo después de haber perdido las dos primeras mangas, y emerger en el tramo final para firma una remontada que le mete de lleno en la recta final del torneo.

Pablo Carreño se resintió de sus problemas en el hombro a partir del tercer set, momento que aprovechó el de Leganés para ceder tan solo cinco juegos en las tres últimas mangas y mantener vivo el sueño de seguir hacer algo grande en la arcilla de París.

Tres horas y 41 minutos duró la batalla en la pista Suzanne-Leglen, en la que Jódar parecía encarrilar el primer set tras romper en su primer juego al resto (3-0) y salvar tres bolas de 'break' antes de situarse 4-2. Sin embargo, el asturiano, número 89 del ranking ATP, respondió a la presión ganando los cinco siguientes juegos para adjudicarse el parcial.

La sangría para Jódar continuó en la segunda manga, en la que Carreño aprovechó su buen momento para elevar su apuesta (4-0). A pesar de conseguir una rotura en el sexto juego, el madrileño no pudo evitar que su rival se llevarse también el segundo set y se quedase a solo uno de pasar de ronda.