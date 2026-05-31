Etapa 21 del Giro de Italia 2026, hoy en directo: llegada y salida en Roma

El Giro de Italia 2026 llega a su final con una etapa corta y llana de 131 kilómetros con llegada y salida en Roma, que poco o nada moverá la clasificación general.

Para Jonas Vingegaard, enfundado desde hace días en la 'maglia rosa', poco más que un paseo triunfal hasta subirse al podio como ganador de la clasificación general de la carrera. Punto y final a una edición de la carrera italiana en la que el danés no ha tenido rival, como cabía esperar cuando arrancó hace tres semanas en la ciudad búlgara de Nesebar una edición sin una gran nómina de estrellas ni favoritos entre su participación.

Vingegaard ha conseguidos además cinco victorias de etapa y ha liderado la carrera cómo y cuando quiso, sin soltar ya esa 'maglia rosa' desde su exhibición y victoria en solitario hace ocho días en la etapa que recorría el Valle de Aosta, cuando arrebató esa condición de líder al portugués Afonso Eulálio, una de las revelaciones de la prueba y finalmente sexto en la clasificación general.

La última victoria parcial del ciclista del Visma ha llegado este mismo sábado en la cima de Piancavallo tras un ataque a 10 kilómetros de meta imposible de seguir para sus rivales, como casi siempre que la montaña ha sido protagonista en la carrera. Se conformaron con luchar entre ellos para conseguir subirse hoy al podio final de la prueba.

Finalmente quienes escoltarán al campeón danés, que les mirará desde el cajón más alto, serán el austriaco Felix Gall y el australiano Jai Hindley. Cerca del podio, a solo 37 segundos de la tercera plaza de Hindley, se ha quedado el neerlandés Thymen Arensman cuarto en la general por delante del canadiense Derek Gee, que cierra el 'top 5' de la ronda transalpina. El primer ciclista español en la clasificación general es David de la Cruz, decimocuarto.