PSG - Arsenal, en directo hoy la final de la Champions League 2026 en vídeo

Sigue en directo, en abierto y gratis la final de la Champions League entre París-Saint Germain y Arsenal, que se disputa este sábado en el Estadio Puskas Arena de Budapest, capital de Hungría a partir de las 18:00 horas peninsulares. Te la ofrecemos en La 1 y nuestra plataforma de streaming RTVE Play.

El PSG de Luis Enrique se presenta como favorito al ser el vigente campeón de la Champions 2025, aunque su trayectoria en la presente edición ha ido de menos a más. De la mano del técnico asturiano, el campeón francés puede igualar al Real Madrid como equipo capaz de reeditar la victoria. En cambio, el Arsenal se planta en la final como único equipo invicto en la presente Liga de Campeones y, en caso de ganar la final, completaría una edición histórica. Sólo otros nueve equipos antes han alcanzado la gloria acabando invictos. Otro español, Mikel Arteta, se sienta en el banquillo 'gunner' con el objetivo de llevar la primera 'Orejona' a las vitrinas del Emirates Stadium. Se cumplen justo 20 años de la que era hasta la fecha la única final del Arsenal, que fue derrotado en París por el FC Barcelona. Más tiempo ha pasado, desde 2004, desde que los londinenses no ganaban una Premier League y este año por fin han roto la racha negativa.

Es igualmente una revancha, la de la semifinal del año pasado, que cayó del lado de los parisinos, como se vio al final. El PSG, como hemos mencionado, llega de menos a más, lanzado gracias a su efectividad goleadora. Lleva anotados 44 goles, tan sólo uno por debajo del récor de una misma edición, que ostenta el Barça de la temporada 1999-2000. En esa faceta ofensiva destaca el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, autor de diez tantos y seis asistencias. Ya el año pasado, cuando fue fichado por el PSG en el mercado de invierno, se adaptó en tiempo récord al sistema de Luis Enrique. En la presente temporada, su primera completa de azul y rojo, ha sido pieza fundamental.

En cambio el Arsenal ha basado su regularidad en el aspecto defensivo, logrando mantener su portería a cero hasta en nueve ocasiones y encajando sólo cuatro goles en la fase liga. Por poner un 'pero' a su trayectoria, su nivel se ha visto algo mermado en las eliminatorias, que han resultado más reñidas de lo esperado para los de Arteta; el Atlético de Madrid puede dar fe de ello en semifinales. La influencia del técnico vasco en el banquillo 'gunner' ha supuesto una escalada del equipo en lo que a la clasificación en Champions se refiere: cuartos de final hace dos campañas, semifinales la temporada pasada y ahora la final. A buen seguro no querrá esperar al año que viene para dar el siguiente paso.

Algunos de los datos que nos deja esta temporada de la Champions en cuanto a goles se refiere es que el PSG ha marcado más tantos qué cualquier otro equipo, 44 para ser exactos, y su contrincante esta tarde, el Arsenal, es el equipo que ha menos goles ha recibido en este 2025/2026, solo 6.

Alineación PSG En entrenador del PSG, Luis Enrique Martínez, sale con lo esperado: Safonov, Achraf Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves, Fabián, Doué, Dembélé y Kvaratskhelia.