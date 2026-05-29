El PSG defiende título en la Champions y el Arsenal, un doblete histórico en la final de banquillos españoles

El París-Saint Germain y el Arsenal disputan este sábado la final de la Champions League 2026 en el estadio Puskas Arena de Budapest (Hungría). Es el encuentro deseado por los clubes más importantes de Europa. La victoria coronará sólo a uno de los dos como el mejor del continente, algo que en el caso del conjunto parisino supondría una reválida.

Repetir título en la Champions era algo que hasta la fecha sólo había logrado el Real Madrid dirigido por Zinedine Zidane en el periodo de 2016 a 2018, por partida triple. El PSG está a un paso de lograrlo de la mano del técnico español Luis Enrique Martínez. El asturiano es, junto a Pep Guardiola, el único entrenador en ganar el triplete con dos equipos distintos.

Esta temporada su PSG no podrá lograr el triplete, puesto que fue eliminado en dieciseisavos de final de la Copa de Francia por su 'hermano menor' del París FC. Otro que no podrá ganar el triplete esta temporada es el Arsenal, también fuera de la Copa, pero ambos aspiran al doblete por ser campeones de sus respectivas ligas.

Dirigido por otro español, Mikel Arteta, el conjunto londinense ha vuelto a alzarse con el título de la Premier League después de 22 años desde la última ocasión. Más redonda es la efeméride de su última final de Champions League y la única hasta esta temporada, la de 2006.

Hace 20 años les frenó el Barcelona. Todos los caminos conducen al Barça, porque quien más quien menos tiene algo azulgrana en su pasado. El de Luis Enrique es de sobra conocido, pero muy pocos aficionados saben que Arteta fue fichado por el club culé cuando tenía 16 años y llegó a debutar en el Barcelona B.

El técnico vasco ha devuelto la ilusión a la afición 'gunner', tal como hiciera Luis Enrique a los hinchas parisinos. Será la primera ocasión en que se enfrenten dos entrenadores españoles en una final de la Liga de Campeones y de Copa de Europa, si contamos toda la historia de la competición.

Suena a paradójico, teniendo en cuenta que el equipo español que más lejos ha llegado en Europa es el Rayo Vallecano como subcampeón de la Conference League, entrenado por Iñigo Pérez. Antes que él Unai Emery condujo al Aston Villa a triunfar en la Europa League. Los entrenadores españoles están de moda en todo el continente, sobre todo en la Premier League, a la vez que van a menos en LaLiga.

El mejor ataque contra la mejor defensa Y no será por el mal rendimiento de sus equipos, al menos los de los dos finalistas. El PSG llega con una trayectoria algo más irregular que la de su rival, dejándose puntos en el camino durante la fase liga, pero con una efectividad goleadora abrumadora: 44 goles, uno menos que el récord de la competición, que ostenta el Barça de la temporada 1999-2000. En ese PSG coral sí que ha brillado individualmente el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, autor de diez goles y seis asistencias. El internacional con Georgia llegó en el mercado invernal de la temporada pasada y se adaptó en tiempo récord al esquema del campeón. Entonces brillo Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro, pero en la presente campaña Kvaratskhelia ha sido mejor que el 'Mosquito' y más determinante. La llegada de Arteta al Arsenal fue anterior, pero su camino hacia la final y hacia el título de la Premier ha sido más arduo. Tras décadas de sequía, ahora el conjunto 'gunner' aspira a un doblete que sería histórico en su palmarés. La solidez defensiva ha sido clave en la presente Champions, dejando su portería a cero en nueve partidos y sólo cuatro goles encajados en la fase liga. Y ahí emerge la figura del internacional español David Raya, que para los periodistas en Inglaterra es el mejor portero del mundo en la actualidad, un serio aspirante a la titularidad de la selección española en el próximo Mundial. Mikel Zubimendi y Mikel Merino siguen dando acento español al centro del campo del equipo, acento que ahora se añade con Christian Mosquera en el centro de la zaga.