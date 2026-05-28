Hora y dónde ver en TV gratis la final de la Champions entre el PSG y el Arsenal

El mejor partido de Europa se disputa este sábado a partir de las 18 horas en el estadio Puskás Aréna de Budapest. La final de la Liga de Campeones mide el poderío de los dos equipos que mejor fútbol han desplegado a lo largo de la temporada, el París Saint-Germain y el Arsenal. Un duelo sin equipos españoles pero con muchos protagonistas españoles, empezando por los dos banquillos comandados por Luis Enrique y Mikel Arteta.

Para el campeón francés supone asaltar la defensa del título que conquistó la temporada pasada por primera vez. Se trata del primer vigente campeón en alcanzar la final desde el Real Madrid en las temporadas 2016/17 y 2017/18. Enfrente tendrá a un Arsenal que acaba de ganar la Premier League y que aspira a alzar por primera vez en su historia la Champions League. Su trayectoria en la actual edición ha sido inmaculada y quiere poner el broche perfecto a una temporada de ensueño.

Esta temporada PSG y Arsenal no han cruzado sus caminos y llegan a esta final después de eliminar al Bayern de Múnich y al Atlético de Madrid, respectivamente. El choque de semifinales entre franceses y alemanes fue apasionante. Sobre todo, soberbio fue el partido de ida en el Parque de los Príncipes que terminó 5-4. La vuelta acabó en empate. Por su parte, los 'gunners' superaron al Atlético tras empatar 1-1 en el Metropolitano y ganar por la mínima (1-0) en el Emirates.

El último enfrentamiento entre los dos finalistas fue la temporada pasada en la semifinal que les midió rumbo a la final. Allí, el equipo de Luis Enrique ganó los dos partidos y se impuso al Arsenal por un marcador global de 3-1, antes de arrollar al Inter por 5-0 en la final y alzarse con el trofeo por primera vez. Sin embargo, de los cinco enfrentamientos entre ambos clubes en Champions, esas siguen siendo las únicas victorias del PSG. El Arsenal ganó en la fase liga de la temporada pasada y en la temporada 2016/17 los dos choques que disputaron terminaron en empates.

Estilos distintos, mismo objetivo Su forma de alcanzar la ansiada final de Budapest se ha basado en estilos muy distintos. El PSG de Luis Enrique se caracteriza por su potencial ofensivo y sus transiciones veloces hacia el área rival. Ha marcado un total de 44 goles, lo que le sitúan a solo uno del récord histórico de una sola temporada del Barcelona (1999/2000). Un aporte goleador para el que han sido fundamentales dos jugadores: el georgiano Khvicha Kvaratskhelia con 10 dianas y el Balón de Oro, Ousmane Dembélé, con 7. Sin embargo, es un equipo muy goleado, su principal debilidad. Esta temporada ha encajado hasta 22 goles en contra. Nada que ver con los guarismos de su rival. El Arsenal ha basado su temporada en el control defensivo, con el portero español David Raya como hombre clave en los éxitos de los londinenses. Ha logrado mantener su portería a cero en nueve ocasiones y tan solo ha encajado 6 goles en contra en toda la temporada de Champions, cuatro de ellos en la fase liga. El buen desempeño defensivo valió al conjunto londinense hacer una fase liga impoluta. Ocho victorias en los mismos partidos para terminar como primer clasificado y evitar la ronda de play-off. Ya en los cruces eliminó al Bayer Leverkusen, el Sporting CP y al Atlético de Madrid para alcanzar la final. Por su parte, el defensor del título completó una fase liga más irregular. En los primeros ocho partidos, logró cuatro victorias, dos empates y cosechó dos derrotas, lo que le obligó a disputar la eliminatoria de play off. Ahí se encontró con el Mónaco, al que superó por solo un gol de diferencia. De ahí surgió la mejor versión del PSG en toda la temporada, la que ofreció en las eliminatorias contra el Chelsea y el Liverpool, a los que barrió, para toparse con el Bayern en semifinales. Alzarse con el trofeo será histórico para cualquiera de los dos. Bajo la batuta de Arteta, el Arsenal ha ido ascendiendo de forma notable hasta alcanzar el partido definitivo por hacerse con la primera Champions de su historia y conquistar el doblete. Para el PSG de Luis Enrique sería la consolidación de su proyecto, supondría la segunda corona consecutiva y la confirmación de su hegemonía en Europa.