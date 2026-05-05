Arsenal - Atlético, en directo hoy el partido de vuelta de las semifinales de la Champions

El Atlético de Madrid visita Londres con la intención de lograr el pase a la gran final de Budapest del próximo 30 de mayo, pero para ello, primero deberá eliminar al Arsenal, en un partido que parte en igualdad de condiciones tras el 1-1 de la ida de hace una semana en el Metropolitano.

En directo, Arsenal vs Atlético de Madrid | Champions

El 'once' del Altético: Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Koke, Llorente, Lookman; Griezmann y Julián Álvarez.

El 'once' del Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Lewis-Skelly, Rice, Eze; Saka,Trossard y Gyokeres.

Los de Simone no han vuelto a estar en una final desde 2017; más tiempo llevan los de Arteta, ya que su única final fue en 2006 ante el Barcelona, hace ya 20 años.

La estadística no perjudica a los 'colchoneros' a la hora de resolver lejos de casa, ya que de las diez eliminatorias de competición europea que afrontaron la vuelta tras tablas en la ida en su estadio, sacó adelante seis, siendo además favorables los últimos precedentes, también, precisamente, contra equipos ingleses.

De hecho, con el valor doble de los goles a domicilio todavía en vigor, el Atlético selló su pase a la final de la Champions en 2014 tras ganar al Chelsea FC en Stamford Bridge por 1-3 y después de haber empatado sin goles en el Vicente Calderón. En 2016, lo hizo en Alemania, donde resistió al FC Bayern Múnich, con el que cayó 2-1 tras batirle 1-0 en su feudo.

Más cerca en el tiempo y en suelo inglés, pero también con Simeone ya en el banquillo, eliminó en los octavos de la temporada 2022-2023 al Manchester United, al que batió 0-1 en Old Trafford después de haber empatado a un tanto en el Metropolitano en la ida y ya sin el valer doble los goles a domicilio.

En la campaña 2009-2010, jugando entonces la Liga Europa, el Atlético de Madrid también superó los dieciseisavos de final y los octavos de final pese a empatar en el Vicente Calderón ante el Galatasaray turco (1-1) y el Sporting de Portugal (0-0), respectivamente. Menos suerte hubo en los octavos de la Champions 2008-2009, donde el Oporto portugués hizo bueno el 2-2 en la capital para eliminar al equipo madrileño en la vuelta con un empate sin goles.

A favor del Atlético está también que ha ganado seis de sus últimas siete semifinales europeas, una de ellas al Arsenal, en la Liga Europa 17-18. Solo el Real Madrid, en las de 2016-2017 de la máxima competición continental, impide el pleno en una penúltima ronda en Europa que se le ha dado bien a los colchoneros y a Simeone en los últimos años.

Sin embargo, el billete no será nada sencillo porque enfrente tendrá al Arsenal FC de Mikel Arteta, que aún no ha perdido un partido este año en la Champions y que en el Emirates Stadium ya se impuso por 4-0 en la fase de liga a los del 'Cholo' Simeone.