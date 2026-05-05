La princesa Leonor visita las bases aéreas en Badajoz y Albacete como parte de su formación militar

La Casa Real ha distribuido nuevas imágenes de la princesa Leonor en su formación militar en el Ejército del Aire, en la que ha podido volar en la Base Aérea de Talavera la Real, Badajoz, en un avión reactor de combate F-5, junto a un instructor, y en la Base Aérea de Los Llanos, Albacete.

La princesa de Asturias visitó el pasado 21 de abril, junto a sus compañeros de cuarto curso, el Ala 14 del Ejército del Aire y del Espacio con sede en la Base Aérea de Los Llanos, Albacete. Allí pudieron comprobar el funcionamiento de los reactores Eurofighter (C.16), que tienen como misión garantizar la seguridad del espacio aéreo tanto en territorio español como en misiones de la Alianza Atlántica.

Además, la princesa Leonor y sus compañeros presenciaron una exhibición aérea y visitaron los hangares donde se da apoyo a su funcionamiento. En la base se desarrolla el Programa de Liderazgo Táctico (TLP, Tactical Leadership Programme de la OTAN), dentro del que se proporciona entrenamiento aéreo avanzado a los pilotos. El objetivo de la visita a Albacete es que los alumnos de la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) puedan conocer de primera mano la operativa de las unidades del Ejército del Aire y del Espacio.

La princesa de Asturias, en la cabina de un reactor Eurofighter (C.16) en la Base Aérea de Los Llanos, Albacete Casa de S.M. el Rey

Al día siguiente, el 22 de abril, la princesa Leonor tuvo la oportunidad de volar por primera vez en un avión a reacción F-5 junto con un instructor en el marco de su instrucción en el Ejército del Aire y del Espacio en el que es el último curso de su formación militar como futura capitana general de los ejércitos. El F-5 es el avión de combate que emplea el Ejército del Aire para la enseñanza de los pilotos del curso de caza y ataque.

Según ha informado este martes Zarzuela, la princesa de Asturias visitó junto a sus compañeros en la Academia General del Aire (AGA) la Escuela Militar de Caza y Ataque Ala 23 de la Base Aérea de Talavera la Real (Badajoz).

La princesa de Asturias, justo antes de iniciar el vuelo en el avión F5 en la Base Aérea de Talavera la Real (Badajoz) Casa de S.M. el Rey

La heredera al trono está completando el tercero de los tres cursos académicos en que se estructuró su formación castrense y que le han llevado a pasar sucesivamente por la Academia General Militar (AGM), la Escuela Naval Militar (ENM) y ahora Academia General del Aire y del Espacio (AGA).

En Zaragoza, la princesa de Asturias recibió la formación militar básica con los alumnos de primer curso y, a partir de la jura de bandera, se integró junto a los alumnos de segundo curso. Su instrucción continuó en Ferrol, con los alumnos de tercer curso de la Escuela Naval, con los que realizó el crucero de instrucción en el buque escuela Juan Sebastián de Elcano.

Los alumnos de la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) conocen, a través del Coronel en la Base Aérea de Los Llanos (Albacete), Diego José Sánchez Camaño, el funcionamiento del Ala 14 del Ejército del Aire y del Espacio (EA).

Una vez concluya este curso en San Javier, Murcia, donde ha estudiado junto a los alumnos de cuarto, la princesa Leonor contará con los empleos militares de alférez (el grado militar más bajo de la oficialidad) alumna del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio, así como de alférez de fragata alumna de la Armada, ascenso este último que se publicará en el BOE cuando finalice el curso.

Dado que las distintas promociones a las que pertenece la princesa Leonor, la 82 promoción de la AGM, la 427 promoción de la ENM y la 78 promoción de la AGA, completarán su quinto curso previsto en los planes de estudio en el curso académico 2026-2027, no será hasta julio de 2027 cuando esta reciba los reales despachos de teniente del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio, así como de alférez de navío de la Armada.

La princesa de Asturias saluda al coronel jefe de la BA de Talavera la Real, Daniel Fernández de Bobadilla Lorenzo, tras el vuelo de instrucción con el avión de combate F5 en Base Aérea de Talavera la Real, Badajoz

Entonces, según ha detallado Zarzuela, la hija mayor de Felipe VI participará en las correspondientes ceremonias de entrega de dichos reales despachos, que tradicionalmente realiza el rey, en Zaragoza, Marín y San Javier, como parte de sus respectivas promociones.

Mientras, la princesa Leonor habrá comenzado en la Universidad Carlos III de Madrid el grado que hará a partir del próximo curso de Ciencias Políticas.