La princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid
- El grado universitario elegido por la heredera al trono dura cuatro años
- Doña Leonor compaginará sus estudios con su agenda institucional
La princesa de Asturias cursará el Grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, según ha anunciado la Casa Real en un comunicado.
El programa académico tiene una duración de cuatro años y se iniciará en el tercer cuatrimestre de 2026. Doña Leonor ha superado el proceso de selección que se aplica a los estudiantes que han cursado el bachillerato en el extranjero y ha obtenido la resolución favorable del Comité de Evaluación.
Este grado universitario, que se imparte en el campus de Getafe, incluye, entre otras, materias relacionadas con la Ciencia Política, las Humanidades, el Derecho, la Economía, la Sociología, la Historia y las Relaciones Internacionales.
Compromisos institucionales
La primogénita de los reyes compatibilizará este periodo de su educación superior, de acuerdo con el correspondiente calendario universitario, con sus compromisos institucionales como heredera de la corona, al igual que ha hecho durante el bachillerato y los tres años pasados en las academias militares.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido informado por Felipe VI de este nuevo periodo de la formación académica de su hija mayor.
Se da la circunstancia de que la universidad madrileña elegida por la Casa Real lleva el nombre del rey Carlos III, tatarabuelo del tatarabuelo de la actual princesa de Asturias.
Leonor de Borbón presentó su solicitud a través del procedimiento de admisión temprana, tras cursar el bachillerato en el UWC Atlantic College en Gales. Por este procedimiento, la UC3M no puede admitir a más del 8% de los nuevos estudiantes, unos 300 alumnos, de los que el 20% son españoles.
A los solicitantes se les exige un buen expediente y haber cursado materias relacionadas con la carrera deseada, condiciones que cumple la princesa, según fuentes de Casa Real, ya que tiene "muy buen expediente" en Gales y "brillantes" notas en el Ejército de Tierra y la Armada y a la espera de las calificaciones en la Academia General del Aire.
De la Autónoma a la Carlos III
A diferencia de su padre, el rey Felipe VI, que de octubre de 1988 a junio de 1993 estudió en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) la carrera de Derecho al tiempo que cursaba otras asignaturas de Ciencias Económicas y Empresariales, doña Leonor estudiará lo mismo que los demás alumnos, como "una más".
Esta carrera, enfocada al acceso a la administración pública y el análisis político, contiene asignaturas de derecho constitucional y administrativo, de historia y teoría política, sociología, humanidades, política española, europea y mundial, gestión y administración pública, además de otras optativas centradas en América Latina, políticas de género o cambio climático, entre otras muchas.
La Universidad Carlos III de Madrid ocupa un lugar destacado a nivel internacional en Ciencias Políticas, donde aparece entre las 300 mejores del mundo. Tiene cuatro campus, en las localidades de Getafe, Leganés, Colmenarejo y en la ciudad de Madrid.
En el campus sur de Getafe se encuentra la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas donde se estudia el Grado de Ciencias Políticas que cursará la princesa de Asturias, a punto de cumplir 21 años tras haber pasado por los tres Ejércitos en los últimos tres años.
Mientras, su hermana menor, la infanta Sofía, emprenderá tras el verano su segundo curso de los estudios universitarios de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en el Forward College y que, tras un primer año en Lisboa, continuará en París y por último en Berlín.