La princesa Leonor estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid

La princesa de Asturias cursará el Grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, según ha anunciado la Casa Real en un comunicado.

El programa académico tiene una duración de cuatro años y se iniciará en el tercer cuatrimestre de 2026. Doña Leonor ha superado el proceso de selección que se aplica a los estudiantes que han cursado el bachillerato en el extranjero y ha obtenido la resolución favorable del Comité de Evaluación.

Este grado universitario, que se imparte en el campus de Getafe, incluye, entre otras, materias relacionadas con la Ciencia Política, las Humanidades, el Derecho, la Economía, la Sociología, la Historia y las Relaciones Internacionales.

La princesa de Asturias en unas maniobras. Casa Real

Compromisos institucionales La primogénita de los reyes compatibilizará este periodo de su educación superior, de acuerdo con el correspondiente calendario universitario, con sus compromisos institucionales como heredera de la corona, al igual que ha hecho durante el bachillerato y los tres años pasados en las academias militares. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido informado por Felipe VI de este nuevo periodo de la formación académica de su hija mayor. Doña Leonor en un vuelo en la Academia General del Aire. Casa Real Se da la circunstancia de que la universidad madrileña elegida por la Casa Real lleva el nombre del rey Carlos III, tatarabuelo del tatarabuelo de la actual princesa de Asturias. Leonor de Borbón presentó su solicitud a través del procedimiento de admisión temprana, tras cursar el bachillerato en el UWC Atlantic College en Gales. Por este procedimiento, la UC3M no puede admitir a más del 8% de los nuevos estudiantes, unos 300 alumnos, de los que el 20% son españoles. A los solicitantes se les exige un buen expediente y haber cursado materias relacionadas con la carrera deseada, condiciones que cumple la princesa, según fuentes de Casa Real, ya que tiene "muy buen expediente" en Gales y "brillantes" notas en el Ejército de Tierra y la Armada y a la espera de las calificaciones en la Academia General del Aire.