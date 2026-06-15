La dupla Gyökeres-Isak y Ayari impulsan a Suecia al liderato del grupo F tras golear a Túnez en el debut mundialista
- Los jugadores de la Premier han completado una gran actuación que les afianza en el primer puesto
- El equipo norafricano se ha mostrado errático y ha otorgado demasiadas ocasiones a los de Graham Potter
Suecia lidera el grupo F tras arrancar el Mundial 2026 con una firme victoria 5-1 sobre Túnez. Los escandinavos han aprovechado el empate entre Países Bajos y Japón para anclarse en el primer puesto con un gran golaveraje, lo que les permitirá ser más especulativos en los próximos encuentros.
Los suecos no han fallado ante el rival más débil del grupo y han aprovechado el olfato goleador de su pareja de atacantes Viktor Gyökeres y Alexander Isak y del centrocampista del Brighton, Yasin Ayari, para dominar de principio a fin.
Gyökeres avisó en el minuto 4 con una jugada por la banda izquierda que el delantero del Arsenal terminó con un disparo demasiado elevado y a los dos minutos llegó el primer gol.
Gol sueco con origen en Túnez
Un balón largo hacia Isak a la espalda de la defensa tunecina desencadenó el caos: el portero Chamakh se anticipó, pero Gyökeres recogió el rechace, lo sorteó y tiró a puerta. La defensa repelió el intento prácticamente bajo palos, pero de nuevo el balón le llegó a un jugador sueco, Ayari, que remató desde fuera del área de forma violenta contra la red.
Un hecho peculiar, y es que Ayari no celebró el gol por sus orígenes paternos de Túnez.
Con el dominio en el marcador, Suecia tuvo el control total en el campo, con los aficionados suecos haciendo la ola en la grada. La ocasión más clara de las Águilas de Cartago fue anulada por fuera de juego y el delantero Saad lo intentó desde muy lejos.
En esta tesitura, al filo de la media hora de partido, Suecia culminó con éxito una rápida contra, con Gyökeres controlando el balón a mitad de cancha y lanzando el ataque de Isak, que tras una carrera por la banda izquierda logró finalizar con éxito mediante un tiro cruzado. El portero tunecido pudo hacer mucho más, con una débil estirada.
La esperanza tunecina
La selección escandinava siguió controlando el partido, pero sin incidir en ataque. La pasividad la aprovechó Túnez en el 42', con un centro de Hannibal Mejbri desde la banda derecha que Omar Rekik cabeceó en la esquina del área pequeña hacia el fondo de la red.
Ese gol cerca del descanso inspiró a los norafricanos, que en la segunda parte acumularon mucho más tiempo de posesión.
No obstante, las Águilas de Cartago no generaban demasiado peligro y el plan de Graham Potter (seleccionador británico de Suecia) terminó imponiéndose.
Goleada a la contra
Con el muro amarillo más replegado, la dupla estrella de la Premier amenazó de forma constante a la contra. En el minuto 59, el delantero del Liverpool aprovechó un fallo en la salida de balón de Skhiri, le arrebató el balón y se lo cedió a Gyökeres para que rematara a placer frente al portero y celebrara haciendo su clásica máscara.
Desde entonces Túnez bajó los brazos y las ocasiones suecas llegaron a cuentagotas. El cuarto gol llegó en el 83', con un centro que Isak prolongó ligeramente con la punta del pie y Svanberg, que llevaba diez segundos en el campo, remató a puerta. La acción fue anulada en un principio por fuera de juego, pero el VAR confirmó que el delantero del Liverpool sí tocó el balón, lo que habilitaba a su compañero.
Isak pudo marcar el quinto a pase de Gyökeres en una nueva contra, pero el portero repelió el intento. La quinta y definitiva diana llegó en el tiempo de descuento, con un nuevo disparo desde fuera del área de Ayari, que ahora sí lo celebró.