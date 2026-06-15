La dupla Gyökeres-Isak y Ayari impulsan a Suecia al liderato del grupo F tras golear a Túnez en el debut mundialista

Suecia lidera el grupo F tras arrancar el Mundial 2026 con una firme victoria 5-1 sobre Túnez. Los escandinavos han aprovechado el empate entre Países Bajos y Japón para anclarse en el primer puesto con un gran golaveraje, lo que les permitirá ser más especulativos en los próximos encuentros.

Los suecos no han fallado ante el rival más débil del grupo y han aprovechado el olfato goleador de su pareja de atacantes Viktor Gyökeres y Alexander Isak y del centrocampista del Brighton, Yasin Ayari, para dominar de principio a fin.

Gyökeres avisó en el minuto 4 con una jugada por la banda izquierda que el delantero del Arsenal terminó con un disparo demasiado elevado y a los dos minutos llegó el primer gol.

Gol sueco con origen en Túnez Un balón largo hacia Isak a la espalda de la defensa tunecina desencadenó el caos: el portero Chamakh se anticipó, pero Gyökeres recogió el rechace, lo sorteó y tiró a puerta. La defensa repelió el intento prácticamente bajo palos, pero de nuevo el balón le llegó a un jugador sueco, Ayari, que remató desde fuera del área de forma violenta contra la red. Un hecho peculiar, y es que Ayari no celebró el gol por sus orígenes paternos de Túnez. Yasin Ayari no celebra el primero de los goles contra Túnez DPA via Europa Press Heuler Andrey / ZUMA Press Con el dominio en el marcador, Suecia tuvo el control total en el campo, con los aficionados suecos haciendo la ola en la grada. La ocasión más clara de las Águilas de Cartago fue anulada por fuera de juego y el delantero Saad lo intentó desde muy lejos. En esta tesitura, al filo de la media hora de partido, Suecia culminó con éxito una rápida contra, con Gyökeres controlando el balón a mitad de cancha y lanzando el ataque de Isak, que tras una carrera por la banda izquierda logró finalizar con éxito mediante un tiro cruzado. El portero tunecido pudo hacer mucho más, con una débil estirada.

La esperanza tunecina La selección escandinava siguió controlando el partido, pero sin incidir en ataque. La pasividad la aprovechó Túnez en el 42', con un centro de Hannibal Mejbri desde la banda derecha que Omar Rekik cabeceó en la esquina del área pequeña hacia el fondo de la red. Omar Rekik marca de cabeza el gol de Tünez Moises Castillo AP Photo / Moises Castillo Ese gol cerca del descanso inspiró a los norafricanos, que en la segunda parte acumularon mucho más tiempo de posesión. No obstante, las Águilas de Cartago no generaban demasiado peligro y el plan de Graham Potter (seleccionador británico de Suecia) terminó imponiéndose.