Jonathan David, el líder de la generación dorada que busca hacer historia con Canadá

Jonathan David, nacido en Estados Unidos y con raíces haitianas, se presenta a esta Copa del Mundo 2026 como el mejor jugador canadiense en la actualidad. El actual jugador de la Juventus de Turín es el máximo goleador histórico de la selección de Canadá, con 39 goles, y sueña con llevar a su país a superar la fase de grupos por primera vez en su historia.

Orígenes David nació en Brooklyn, Nueva York, aunque se crió en Ottawa, Canadá, por lo que decidió representar a la selección de la hoja del maple. Dio sus primeros pasos en un club local, llamado Ottawa ISC, pero tras destacar en las selecciones inferiores de Canadá, llamó la atención del Gent, que decidió incorporarlo a sus filas. Después de anotar 37 goles en dos temporadas, el Lille decidió confiar en él y pagó 27 millones de euros. En el equipo francés pasó cinco años, donde hizo 109 goles y brindó 28 asistencias en 232 partidos. Este verano se unió a la Juventus, donde hasta ahora solo ha podido marcar ocho goles en 46 partidos.

Características como jugador Su posición ideal es la de delantero centro, pero destaca por su capacidad asociativa, movilidad y versatilidad. Sin embargo, también sobresale por su capacidad para desmarcarse y su inteligencia táctica y técnica en el terreno de juego. Otro aspecto que llama la atención en su sacrificio sin balón es que, según el portal de estadísticas FBREF, el jugador está en el top 3% de jugadores de Europa en presiones totales, tackles en el tercio ofensivo y recuperaciones tras pérdida.