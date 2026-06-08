Cristiano Ronaldo, un nuevo Mundial para el futbolista eterno y coleccionista de récords

En 2006 se disputó el Mundial de Alemania, que acabó ganando Italia. Han pasado justo 20 años y entonces nacieron muchos de los futbolistas que ahora empiezan a despuntar a escasos días de iniciar el de Estados Unidos, Canadá y México. Algunos ni habían nacido, como el español Lamine Yamal. Pero en 2006 empezó su carrera mundialista Cristiano Ronaldo, el capitán de Portugal, que ahora afronta su sexta fase final.

En Alemania 2006 un joven Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro no lucía su ya mítico dorsal '7', sino el '17'. No se podía hablar, por tanto de CR7. A sus 41 años está a una pisada de césped de batir la marca de jugar seis Mundiales, un récord que compartirá con el mexicano Guillermo Ochoa y con su máximo rival, el argentino Leo Messi.

En la carrera por ser reconocido como el mejor futbolista de su tiempo -y tal vez de la historia- Messi lleva ya varios Balones de Oro de ventaja y una Copa del Mundo, la que levantó como capitán de Argentina hace cuatro años, en Catar 2022. Portugal sueña con romper ese techo como ya hiciera España en su momento; sueño que se ha visto cercano a la realidad al vencer a la campeona de Europa en la pasada final de la Nations League.

A pesar de no tener una Copa del Mundo, Cristiano Ronaldo posee un sinfín de récords individuales. Cuando sume esta sexta participación mundialista se sumará a otras tantas Eurocopas con la friolera de 12 participaciones consecutivas en los grandes torneos de selecciones. Ahí ya nadie le discute.

Y en casi todas ha marcado. Se fue de vacío sin anotar en la Eurocopa 2024, por lo que dejó en 10 fases finales el récord de anotación consecutiva. Pero si marca en este Mundial, logrará hacerlo en seis fases finales de este torneo internacional, algo en lo que ya superó a Messi, que no logró anotar en Sudáfrica 2010.

Son cifras escalofriantes. En los Mundiales ha jugado un total de 22 partidos, ocho goles y 1.764 minutos. Si Portugal hubiera repetido en todos la gran edición de 2006, en que llegó a semifinales, los registros serían mayores, pero en 2010 cayó en octavos, en 2014 no pasó de la fase de grupos, en 2018 volvió a caer en octavos y en 2022 llegó a cuartos. Sumados esos datos a la Eurocopa arrojan un total de 52 partidos (30), 22 goles (14) y 4.405 minutos (2.641).

Con esa carrera tan prolongada y fructífera no es de extrañar que sea ya el futbolista que más veces ha vestido la camiseta de su país y ya van 227 ocasiones, en los que ha marcado 143 goles. Mención aparte merecen sus goles totales sumando clubes y selección, que llegan a casi el millar (971), el que más de toda la historia.