Lamine Yamal, la última gran estrella del fútbol de barrio
- El joven delantero acapara todas las miradas a diez días de comenzar el Mundial de fútbol 2026
- En directo: España - Cabo Verde, el lunes 15 de junio a las 18:00 horas en La1 y RTVE Play
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Mientras Argentina y Francia disputaban la final del Mundial 2022 en Catar, un chaval de 15 años llamado Lamine Yamal jugaba a esa misma hora con el Juvenil A del FC Barcelona un partido de liga ante el San Francisco a las órdenes de Óscar López y Javier Saviola.
El bautizado en 2019 'mini Leo Messi' tras su irrupción en la LigaPromises en 2019 no pudo ver en directo el duelo entre el ídolo argentino y Kilian Mbappé en Doha, aunque como relata el periodista de diario Sport Jaume Marcet, sí que llegó a ver en el vestuario junto a sus compañeros de equipo la tanda de penaltis que coronó a la albiceleste.
Tan solo cuatro años después, la vida sigue igual para Leo Messi, quien disputa su sexto Mundial, mientras Lamine Yamal es la referencia de la España campeona de Europa y candidata a lograr su segunda estrella, y quién sabe, quizás la suerte quiera que el argentino y el español crucen sus caminos antes de tiempo en unos hipotéticos dieciseisavos de final, o más tarde en la final del 19 de julio en Nueva York.
Aunque la experiencia, el bagaje y el palmarés del argentino está a años luz de la estrella emergente, las comparaciones entre ambos por parte de aficionados, profesionales y prensa especializada ha alimentado las similitudes entre ambos, sobre todo en cuanto a la calidad que atesoran desde sus primeros años como profesionales.
"En mi mente es como si llevara diez años jugando a fútbol, pero en verdad llevo tres años y hace cuatro estaba jugando con ellos en el polideportivo, es algo muy loco, apuntó el joven delantero en una entrevista previa al Mundial.
De Rocafonda para el Mundo
Nadie duda, ni en el Barça ni en la selección española, Del peso y la jerarquía del '19' de la Roja a pesar de su juventud, tal como ha demostrado en su corta pero meteórica carrera en su club, ganando tres Ligas y una Copa del Rey, pero sobre todo, tras conquistar con España la Eurocopa 2024 donde se mostró al mundo en todo su esplendor.
Aunque fuera solo una metáfora visual del posible cambio de guardia en la iconografía del fútbol mundial, el artista Tv Boy retrató hace dos años el mundialmente conocido gesto del astro argentino modificando el nombre de la camiseta por el de Lamine Yamal, que puede cobrar más actualidad en la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá.
Pero más allá de las comparaciones, Lamine Yamal llega al torneo con las dudas que genera su última lesión en los isquiotibiales, pero con la ilusión de un niño que va a tener la posibilidad de jugar con sus ídolos, consciente de que ahora él es uno de ellos ante el que los más pequeños se paran a pedir una autógrafo.
"Cuando veo a un niño pequeño, sé que está viendo a su ídolo y no entiende que puedas tener un mal día. En ese momento tienes que parar y hacerte una foto. Cuando yo era pequeño, mi ídolo era Neymar, y yo me hubiese muerto por una foto con Neymar cuando era pequeño; si me hubieses dicho que fuera a Rusia en tren, hubiese ido a Rusia en tren por una foto con él. Empatizo mucho con ellos, están con su ídolo delante, quieren ser como él y quieren una foto con él".
Si Leo Messi se forjó los 'picaditos' de La Bajada en Rosario (Argentina), Lamine Yamal lo hizo entre las pachangas de Rocafonda en Mataró (Barcelona), hasta celebrar sus tantos con un gesto que hace referencia al número del distrito postal, por lo que no nos equivocamos al afirmar que con Lamine, el fútbol de barrio vuelve a latir con fuerza.