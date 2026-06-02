Lamine Yamal, la última gran estrella del fútbol de barrio

Mientras Argentina y Francia disputaban la final del Mundial 2022 en Catar, un chaval de 15 años llamado Lamine Yamal jugaba a esa misma hora con el Juvenil A del FC Barcelona un partido de liga ante el San Francisco a las órdenes de Óscar López y Javier Saviola.

El bautizado en 2019 'mini Leo Messi' tras su irrupción en la LigaPromises en 2019 no pudo ver en directo el duelo entre el ídolo argentino y Kilian Mbappé en Doha, aunque como relata el periodista de diario Sport Jaume Marcet, sí que llegó a ver en el vestuario junto a sus compañeros de equipo la tanda de penaltis que coronó a la albiceleste.

Tan solo cuatro años después, la vida sigue igual para Leo Messi, quien disputa su sexto Mundial, mientras Lamine Yamal es la referencia de la España campeona de Europa y candidata a lograr su segunda estrella, y quién sabe, quizás la suerte quiera que el argentino y el español crucen sus caminos antes de tiempo en unos hipotéticos dieciseisavos de final, o más tarde en la final del 19 de julio en Nueva York.

Aunque la experiencia, el bagaje y el palmarés del argentino está a años luz de la estrella emergente, las comparaciones entre ambos por parte de aficionados, profesionales y prensa especializada ha alimentado las similitudes entre ambos, sobre todo en cuanto a la calidad que atesoran desde sus primeros años como profesionales.

"En mi mente es como si llevara diez años jugando a fútbol, pero en verdad llevo tres años y hace cuatro estaba jugando con ellos en el polideportivo, es algo muy loco, apuntó el joven delantero en una entrevista previa al Mundial.