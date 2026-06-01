Feijóo apela a PNV y Junts para una moción de censura: "Para convocar elecciones no necesitamos a Vox en el Gobierno"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sigue descartando presentar una moción de censura mientras no tenga garantizados los apoyos parlamentarios, pero este lunes ha ido más allá en su búsqueda de respaldo entre los socios de Pedro Sánchez, a quienes ha prometido convocar comicios si saliera elegido por esta vía: "Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno".

En una entrevista en Telecinco, Feijóo cree que hay "movimientos" en la esfera de los socios de Sánchez después de que partidos como el PNV y Junts estén exigiendo al jefe del Ejecutivo un adelanto electoral. "Hay 184 diputados que dicen que hay convocar elecciones. Ocho más que la mayoría absoluta", ha subrayado Feijóo, que ha desconfiado al respecto: "Veremos si es una burla o un movimiento consecuente".

A estos dos partidos, y también a otros como UPN y Coalición Canaria, a quienes ha mencionado en varias ocasiones, les ha instado a "decidir" qué van a hacer y les ha animado a buscar "una solución en poco tiempo". La oferta del PP, ha recalcado, es "muy conocida": "Decencia y elecciones".