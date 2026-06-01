Feijóo apela a PNV y Junts para una moción de censura: "Para convocar elecciones no necesitamos a Vox en el Gobierno"
- Rechaza presentar una moción si no tiene los votos: "Estoy muy interesado en ver qué hacen los socios del Gobierno"
- Los partidos nacionalistas piden elecciones pero vetan a Vox, imprescindible para que prosperara una moción
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sigue descartando presentar una moción de censura mientras no tenga garantizados los apoyos parlamentarios, pero este lunes ha ido más allá en su búsqueda de respaldo entre los socios de Pedro Sánchez, a quienes ha prometido convocar comicios si saliera elegido por esta vía: "Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno".
En una entrevista en Telecinco, Feijóo cree que hay "movimientos" en la esfera de los socios de Sánchez después de que partidos como el PNV y Junts estén exigiendo al jefe del Ejecutivo un adelanto electoral. "Hay 184 diputados que dicen que hay convocar elecciones. Ocho más que la mayoría absoluta", ha subrayado Feijóo, que ha desconfiado al respecto: "Veremos si es una burla o un movimiento consecuente".
A estos dos partidos, y también a otros como UPN y Coalición Canaria, a quienes ha mencionado en varias ocasiones, les ha instado a "decidir" qué van a hacer y les ha animado a buscar "una solución en poco tiempo". La oferta del PP, ha recalcado, es "muy conocida": "Decencia y elecciones".
El reto de combinar el apoyo con Vox y los socios de Sánchez
El veto de partidos como el PNV o Junts a Vox es el principal vector que lastra al PP para impulsar una moción, siendo los ‘populares’ los únicos que pueden hacerlo por tener los diputados necesarios que establece la Constitución y necesitando tanto a los de Santiago Abascal como a partidos nacionalistas.
El líder del PP ha prometido que, de ser investido presidente tras una hipotética moción de censura, convocaría elecciones inmediatas, algo que exige Vox para apoyar una iniciativa de estas características. Pero ha dejado claro así que no necesita incorporar al partido de Santiago Abascal en un gobierno interino para disolver las Cortes y llamar a las urnas.
Eso sí, ha incidido en que la pelota está en el tejado de los socios y en que ahora, lo que corresponde al PP es esperar a conocer toda la información relativa al expresidente del Gobierno imputado José Luis Rodríguez Zapatero y ver qué hacen los partidos que sostienen al Ejecutivo: "Yo asumiré mi responsabilidad, no las que no me corresponden. Estoy muy interesado en ver qué hacen los socios del Gobierno".
Feijóo ha reiterado que hara "todo" para cambiar el Gobierno pero ha insistido en que no va a "seguir especulando sobre una moción" porque "esa pregunta hay que hacérsela a cuatro diputados", los que le faltó al PP en la fallida sesión de investidura de Feijóo en 2023. Y se ha mostrado convencido de que la prudencia, "con el tiempo", darás sus frutos.