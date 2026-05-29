El PP descarta la moción contra Sánchez mientras no tenga los votos y cree que en el Gobierno están “conspiranoicos"

El PP ha dejado claro este viernes que descarta presentar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras no tenga atados los votos y los socios parlamentarios "sigan apoyándole". Por ello, ha vuelto a instarle a que elijan entre "responsabilidad" y "complicidad" ante la "malla de corrupción" que cerca al PSOE, como el caso Leire Díez o la reciente imputación del exjefe del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero. Además, ha tachado al Gobierno de estar "conspiranoicos" con los casos que le afectan.

"Vamos a hacer todo lo qu esté en nuestra mano para que los españoles puedan hablar. Pero para eso necesitamos votos. Y mientras los socios sigan apoyando a Sánchez, no vamos a presentar una moción de censura en este momento para perderla", ha zanjado la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, en declaraciones a los medios en Pamplona.

Los 'populares' han seguido este viernes apuntando a los socios parlamentarios del PSOE, en especial al PNV y Junts, como responsables de que Sánchez siga en Moncloa, e intensifican su apremio para que le dejen caer.

"Toca elegir entre complicidad o responsabilidad. Hay dos caminos para que se vaya Sánchez: elecciones o que le expulsen sus socios, y como lo primero no parece que vaya a ocurrir, la solución está en manos de los segundos. Van a tener que levantar el teléfono y decir que esto se ha acabado. Quien quiera mañana decir que ayudó a limpiar la corrupción, no puede hoy lavarse las manos como Poncio Pilatos", ha advertido la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra.

Y ha añadido que tanto PNV y Junts "fueron actores principales de la llegada de Sánchez y ahora tienen que decidir si quieren ser los actores principales de sus salida". Los 'populares' redoblan su presión así la presión a los socios después de que dirigentes 'jeltzales' y del partido de Carles Puigdemont hayan reclamado en las últimas horas a Sánchez que convoque elecciones generales este 2026 porque la legislatura "ha llegado a su fin".

No obstante, Ezcurra ha advertido que "se acabó el tiempo de las palabras" porque "las palabras, palabras son" y en este momento "ya no son casos aislados" de corrupción, sino "hechos que se repiten y se conectan en una especie de malla de la corrupción".