El PP descarta la moción contra Sánchez mientras no tenga los votos y cree que en el Gobierno están “conspiranoicos"
- Insisten en que es el momento de que los socios elijan entre "complicidad o responsabilidad"
El PP ha dejado claro este viernes que descarta presentar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras no tenga atados los votos y los socios parlamentarios "sigan apoyándole". Por ello, ha vuelto a instarle a que elijan entre "responsabilidad" y "complicidad" ante la "malla de corrupción" que cerca al PSOE, como el caso Leire Díez o la reciente imputación del exjefe del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero. Además, ha tachado al Gobierno de estar "conspiranoicos" con los casos que le afectan.
"Vamos a hacer todo lo qu esté en nuestra mano para que los españoles puedan hablar. Pero para eso necesitamos votos. Y mientras los socios sigan apoyando a Sánchez, no vamos a presentar una moción de censura en este momento para perderla", ha zanjado la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, en declaraciones a los medios en Pamplona.
Los 'populares' han seguido este viernes apuntando a los socios parlamentarios del PSOE, en especial al PNV y Junts, como responsables de que Sánchez siga en Moncloa, e intensifican su apremio para que le dejen caer.
"Toca elegir entre complicidad o responsabilidad. Hay dos caminos para que se vaya Sánchez: elecciones o que le expulsen sus socios, y como lo primero no parece que vaya a ocurrir, la solución está en manos de los segundos. Van a tener que levantar el teléfono y decir que esto se ha acabado. Quien quiera mañana decir que ayudó a limpiar la corrupción, no puede hoy lavarse las manos como Poncio Pilatos", ha advertido la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra.
Y ha añadido que tanto PNV y Junts "fueron actores principales de la llegada de Sánchez y ahora tienen que decidir si quieren ser los actores principales de sus salida". Los 'populares' redoblan su presión así la presión a los socios después de que dirigentes 'jeltzales' y del partido de Carles Puigdemont hayan reclamado en las últimas horas a Sánchez que convoque elecciones generales este 2026 porque la legislatura "ha llegado a su fin".
No obstante, Ezcurra ha advertido que "se acabó el tiempo de las palabras" porque "las palabras, palabras son" y en este momento "ya no son casos aislados" de corrupción, sino "hechos que se repiten y se conectan en una especie de malla de la corrupción".
Tacha al Gobierno de "conspiranoico"
Por otro lado, ha criticado las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien aseguró este jueves que había una estrategia para "derribar" al Ejecutivo de Sánchez, sustentada en las causas judiciales que salpican al PSOE y al hermano y mujer del presidente. Para Ezcurra, esas palabras solo muestran que en el Gobierno están "conspiranoicos".
"Puente está pasando por todas las fases del duelo: empezó por la negación, ahora está en ira y le quedan tres,y le digo que no se preocupe, que llegará a la última que es la aceptación de los hechos. Hablar de un golpe de estado desde un ministerio es reventar la institucionalidad en este país. Y tiene toda la candena del PP. Están conspiranoicos. Es normal. Entiendo que se encuenten abrumados por la realidad de los hechos. Les deseamos ánimo y esperamos que retiren esas afirmaciones", ha afirmado Ezcurra.
Además, la dirigente 'popular' ha acusado a Sánchez de utilizar al Estado como "escudo personal" y de estar "atacando a todos los contrapesos democráticos como si fueran un enemigo a batir". En su opinión, un Gobierno que hace esto "es absolutamente incompatible con la democracia".
Para la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, el Gobierno no se ocupa de los "problemas de la gente" y mientras tanto, "Sánchez se atrinchera y toma como rehenes a 49 millones de españoles". También la vicesecretaria Sanidad y Política Social del PP ha considerado que "los españoles somos las víctimas de su corrupción".