Junts espera que Sánchez convoque elecciones y marca a Vox como "línea roja": "No estamos para poner y sacar gobiernos"
- Nogueras pide a Sánchez que explique por qué no convoca elecciones: "Desde hace seis meses no tiene mayoría"
- "Parece que la historia de España consiste en que vayan entrando y saliendo gobiernos corruptos, sea PP o sea PSOE"
La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha dicho que su formación espera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoque elecciones y ha alejado la posibilidad de una moción de censura tras las últimas informaciones sobre las presuntas irregularidades en la utilización del rescate de la aerolínea Plus Ultra. Su partido "no está para poner y sacar gobiernos", ha dicho Nogueras, que ha pedido a Sánchez, que explique por qué no convoca elecciones generales y ha marcado como "línea roja" a Vox: "Junts jamás va a hacer nada que facilite que la extrema derecha esté en el poder, ya lo hicimos en 2023".
Nogueras, entrevistada en La Hora de La 1 y en Las Mañanas de RNE, al ser preguntada por la posibilidad de que su formación apoye una moción de censura, si la plantea el PP, ha advertido que su "línea roja" es la formación de Santiago Abascal —tras los últimos pactos sellados entre ambos en Extremadura y Aragón—. Junts es el "único partido que no interviene en las iniciativas de Vox" y que "jamás en la vida" les interpelan en el Congreso: "Esto sí es no alimentar a la extrema derecha".
El PSOE, según la portavoz de la formación independentista catalana, ha perdido "una gran oportunidad en la relación entre Cataluña y España", según Nogueras, que ha explicado que dejaron de tener relación para "intentar tirar adelante". Por eso, ha dicho, "desde hace seis meses este Gobierno no tiene mayoría, pero sigue gobernando, preguntamos a Sánchez por qué no convocaba elecciones o al menos una justificación democrática".
Carga contra los gobiernos "corruptos" de PP y PSOE
Nogueras ha dicho que no esperan "nada que no sea que el presidente Sánchez convoque elecciones, hace un mes y medio se lo dijimos en la sesión de control cada vez mas partidos se suman a esta petición", ha asegurado en La Hora de la 1 la diputada de la formación catalana que cuenta con siete diputados en el Congreso y hace varias semanas que acordó romper las negociaciones con el PSOE.
La portavoz de Junts ha recordado que su líder, el expresidente catalán, Carles Puigdemont, se sometió a una cuestión de confianza cuando perdió el apoyo de la CUP y lo ha puesto como ejemplo de "lo que hace un primer ministro: "Lo hizo, convenció y seguimos entiendo así la política, lo que no puedo entender es que un Gobierno sin mayoría siga en el poder sin explicar para que ¿va a esperar el presidente que sean los otros partidos quienes decidan? Tiene que comparecer y tomar una decisión, es lo que yo haría".
Además, se ha mostrado muy crítica con los partidos que han gobernado en España en las últimas décadas, PP y PSOE, y ha recordado que el Gobierno de Pedro Sánchez llegó a través de una moción de censura "porque el anterior era corrupto", y recordando la sentencia del caso Gürtel sobre el PP, ha advertido que "parece que la historia de España consiste en que vayan entrando y saliendo gobiernos corruptos, sea PP o sea PSOE".
En cualquier caso, la vida de los catalanes sería "mucho mejor" si Cataluña "dejara de depender del Gobierno de España", ha señalado, porque "22.000 millones de euros se van a Madrid y no vuelven nunca". Cree que en lo que va de legislatura, pero también en la anterior lo que ha habido se ha hablado "muchísimo", ha habido "un saco de promesas y titulares" y que no hay "nada más por parte de estos partidos".