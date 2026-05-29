Junts espera que Sánchez convoque elecciones y marca a Vox como "línea roja": "No estamos para poner y sacar gobiernos"

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha dicho que su formación espera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoque elecciones y ha alejado la posibilidad de una moción de censura tras las últimas informaciones sobre las presuntas irregularidades en la utilización del rescate de la aerolínea Plus Ultra. Su partido "no está para poner y sacar gobiernos", ha dicho Nogueras, que ha pedido a Sánchez, que explique por qué no convoca elecciones generales y ha marcado como "línea roja" a Vox: "Junts jamás va a hacer nada que facilite que la extrema derecha esté en el poder, ya lo hicimos en 2023".

Nogueras, entrevistada en La Hora de La 1 y en Las Mañanas de RNE, al ser preguntada por la posibilidad de que su formación apoye una moción de censura, si la plantea el PP, ha advertido que su "línea roja" es la formación de Santiago Abascal —tras los últimos pactos sellados entre ambos en Extremadura y Aragón—. Junts es el "único partido que no interviene en las iniciativas de Vox" y que "jamás en la vida" les interpelan en el Congreso: "Esto sí es no alimentar a la extrema derecha".

09.27 min "El botón de la moción solo lo tiene un partido y yo no he visto ninguna moción"

El PSOE, según la portavoz de la formación independentista catalana, ha perdido "una gran oportunidad en la relación entre Cataluña y España", según Nogueras, que ha explicado que dejaron de tener relación para "intentar tirar adelante". Por eso, ha dicho, "desde hace seis meses este Gobierno no tiene mayoría, pero sigue gobernando, preguntamos a Sánchez por qué no convocaba elecciones o al menos una justificación democrática".