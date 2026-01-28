Nogueras, sobre el decreto ómnibus: "Mezclar medidas sociales con imposiciones es tomar el pelo a la gente"

Un día después del primer gran varapalo del año al Gobierno en el Congreso de los Diputados, con el 'no' de la mayoría de la cámara al decreto ómnibus, Miriam Nogueras ha explicado a RTVE su postura. Junts se unió a PP, Vox y UPN en la votación que tumbó el decreto que incluía la subida de las pensiones y la paralización de los desahucios, entre otras cuestiones. Según Nogueras, este texto mezclaba "medidas sociales con imposiciones", algo con lo que no están de acuerdo "en absoluto".

El texto buscaba la prórroga, por sexto año consecutivo, de la paralización de los desahucios de las personas y familias vulnerables sin alternativas. En una entrevista en La Hora de La 1, Nogueras ha afirmado que Junts "obviamente" está a favor de la revalorización de las pensiones, pero no a que este texto "favorezca a las personas que ocupan las casas y no pagan el alquiler". "No se pueden dar por buenas las ocupaciones ni los impagos", ha dicho. E insiste, "el hecho de incluir esta medida, esta imposición en un real decreto que ellos llaman de medidas sociales, es tomar el pelo a la gente".

Aunque Nogueras no ha detallado qué medidas del decreto considera que fomentan la ocupación ha insistido en que la medida propuesta "no funciona". Y ha pedido acompañar "a gente vulnerable que no puede acceder a la vivienda, pero también a los pequeños propietarios", que también son "pensionistas, familias o gente joven". La portavoz de Junts ha pedido una medida que "acompañe a todos".

En esa intervención, ha reconocido que el real decreto incluye una ayuda del Estado "a personas que tienen su casa ocupada" y el Estado "asumirá el alquiler o estos impagos", ha insistido en que solo el 1,5 % de estos pequeños propietarios ha cobrado esta ayuda. La portavoz de Junts ha insistido, además, en que "la mitad de las ocupaciones de España suceden en Cataluña". Y aunque ha reconocido que las medidas que han decaído con el decreto ómnibus son prórroga de las del año pasado, ha insistido en que "solo un 1,5 % de los miles de catalanes que tienen este problema han recibido esta ayuda" por lo que afirma que "lo que se votó el año pasado no ha funcionado".