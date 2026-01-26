El PP avanza que no apoyará el decreto 'ómnibus' y exige al Gobierno uno en el que "solo se revaloricen las pensiones"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado este lunes que su partido no apoyará el llamado decreto 'ómnibus' de escudo social, que se votará este martes en el Congreso. En su lugar, ha exigido al Gobierno que presente un "decreto limpio donde solo se revaloricen las pensiones".

"Si quiere la revalorización de las pensiones, que el Consejo de Ministros apruebe un decreto limpio donde solo se revaloricen las pensiones", ha instado en una entrevista radiofónica en la cadena COPE.

El Consejo de Ministros aprobó justo antes de la pausa navideña dicho real decreto-ley 'ómnibus', que incluye una subida del 2,7% para las pensiones con carácter general (conforme a la inflación), un 7% para las mínimas y un 11,4% para las no contributivas y el ingreso mínimo vital. No obstante, también contiene otras medidas a las que se opone el principal partido de la oposición, como la prohibición de desahuciar y cortar suministros a los hogares vulnerables.

Al ser preguntado expresamente cuál será el sentido del voto del PP, Feijóo ha asegurado este martes que su formación "está a favor de la regularización de las pensiones, pero no está a favor de hacer un decreto para que el Gobierno pueda seguir subsistiendo sin presupuestos generales del Estado".

Un año más —una votación muy similar sucedió el año pasado—, el Ejecutivo se arriesga a la derrota parlamentaria. Al 'no' de PP y Vox, podría sumarse Junts, que de momento ha dejado en el aire el sentido de su voto. El Pleno se pronunciará también este martes sobre un real decreto con la prórroga de las ayudas al transporte público.

Feijóo dice que se usa a los pensionistas como "rehenes" En dicha entrevista, Feijóo ha señalado que el Gobierno está "utilizando a los pensionistas como rehenes para intentar seguir gobernando cuando no tiene estabilidad ni mayoría en el Parlamento". Así, ha reclamado la "estabilidad" y la "viabilidad" del sistema público de pensiones que recoge el Pacto de Toledo con "la firma del PP y de los agentes sociales". En su opinión, lo que el presidente Pedro Sánchez pretende es "mantener sus acuerdos con Bildu", mientras quién no paga el alquiler se mantiene "en su casa a costa del propietario". También ha criticado que se introduzcan "acuerdos con las eléctricas", "préstamos" y "otras cuestiones" en un el decreto del que depende la subida de las nóminas de las personas jubiladas. Al inicio de 2025, las tres derechas votaron en contra de un decreto ómnibus social similar que incluía la revalorización de las pensiones y bonificaciones al transporte. El PP justificó entonces su negativa porque incluía, entre otras cuestiones, la cesión al PNV de un palacete en París.