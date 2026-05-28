Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal

Feijóo eleva la presión a los socios de Sánchez: "Haré todo lo posible para cambiar al Gobierno y cuando digo todo es todo"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, participa en un acto con motivo del 3º aniversario de las elecciones municipales y autonómicas, este jueves en Leganés.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, participa en un acto con motivo del 3º aniversario de las elecciones municipales y autonómicas, este jueves en Leganés. EFE/ Rodrigo Jiménez
Mª Carmen Cruz Martín
Mª Carmen Cruz Martín

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha redoblado este jueves la presión a los socios de Gobierno y parlamentarios del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para que dejen de apoyarle tras los últimos casos de presunta corrupción que le cercan, como la entrada de la UCO en la sede del PSOE, en Ferraz, o la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y ha asegurado que hará "todo lo posible para cambiar el Gobierno". "Y cuando digo todo, es todo", ha subrayado en declaraciones en un acto en Leganés (Madrid).

La Audiencia Nacional envía a la UCO a Ferraz e imputa a Cerdán y Zarrías en una operación vinculada con Leire Díez
La Audiencia Nacional envía a la UCO a Ferraz e imputa a Cerdán y Zarrías en una operación vinculada con Leire Díez Mª Carmen Cruz Martín

En un acto en Leganés, donde ha celebrado el tercer aniversario de la victoria del PP en las elecciones municipales, Feijóo ha apelado, pero sin mencionarles, al PNV y Junts, partidos que se abstuvieron en la reprobación al Gobierno que presentó el PP en el Senado para que pongan en una balanza "qué pesa más: si su conveniencia política o su responsabilidad democrática". "El momento exige algo más que abstenerse del problema; hay que trabajar para resolverlo", ha incidido.

Ya este jueves a primera hora, varios dirigentes 'populares' apuntaron a los socios como responsables de que Sánchez siga en la Moncloa. "Los socios son los colaboradores necesarios de este sobresalto en el que se ha convertido el Gobierno", ha advertido en declaraciones en los pasillos del Congreso el portavoz nacional del PP, Borja Sémper.

Por su parte, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, también ha insistido en una entrevista en Las Mañanas de RNE en que "todos los partidos" que apoyan al Gobierno, esto es, Sumar, Podemos, PNV, ERC y Junts, son responsables de que Sánchez siga en el poder. "De palabra dicen que esto no se aguanta, pero se quedan ahí", se ha quejado.

Para todos los públicos Cuca Gamarra (PP): "No está la pelota en el tejado del Partido Popular" - Las mañanas de RNE | Ver
Cuca Gamarra (PP): "No está la pelota en el tejado del Partido Popular"

En todo caso, Gamarra ha incidido en que el PP seguirá trabajando "día a día" para "retratar a todos aquellos que no quieren darle la palabra a los españoles" y seguirá "denunciando lo que está ocurriendo" y exigiendo el adelanto electoral. "Hay un presidente del Gobierno que se niega a dar la palabra a los españoles. ¿Tanto miedo tiene a los españoles? Debería respetarles", ha exigido la dirigente 'popular'.

Subraya que "faltan cuatro votos" para que prospere una moción de censura instrumental

Preguntada por si el PP presentaría una moción de censura, Gamarra ha apuntado que, aunque "sobran los motivos" para hacerlo, "faltan cuatro votos" para que pudiera prosperar, pero ha descartado que los 'populares' vayan a hablar con otros grupos para buscar el apoyo que les falta y ha advertido que la "pelota" no está "en el tejado" del PP, sino en el de los socios.

En este punto, se ha referido al PNV, al que ha instado a decidir si le retira el apoyo al Gobierno y se muestra dispuesto a una moción de censura o se "tragan toda esa corrupción" porque gobiernan con el PSOE en las instituciones vascas. Además, ha puntualizado que la moción sería "instrumental", con un solo fin: "dar la palabra a los españoles".

"La clave es que queremos que hablen los españoles. En ese sentido, ese mecanismo (la moción de censura) sería para que hablaran los españoles. Faltan los votos, sobran los motivos", ha insistido, al tiempo que ha asegurado que si tienen los votos, la presentarán.

Es noticia: