Feijóo eleva la presión a los socios de Sánchez: "Haré todo lo posible para cambiar al Gobierno y cuando digo todo es todo"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha redoblado este jueves la presión a los socios de Gobierno y parlamentarios del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para que dejen de apoyarle tras los últimos casos de presunta corrupción que le cercan, como la entrada de la UCO en la sede del PSOE, en Ferraz, o la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y ha asegurado que hará "todo lo posible para cambiar el Gobierno". "Y cuando digo todo, es todo", ha subrayado en declaraciones en un acto en Leganés (Madrid).

En un acto en Leganés, donde ha celebrado el tercer aniversario de la victoria del PP en las elecciones municipales, Feijóo ha apelado, pero sin mencionarles, al PNV y Junts, partidos que se abstuvieron en la reprobación al Gobierno que presentó el PP en el Senado para que pongan en una balanza "qué pesa más: si su conveniencia política o su responsabilidad democrática". "El momento exige algo más que abstenerse del problema; hay que trabajar para resolverlo", ha incidido.

Ya este jueves a primera hora, varios dirigentes 'populares' apuntaron a los socios como responsables de que Sánchez siga en la Moncloa. "Los socios son los colaboradores necesarios de este sobresalto en el que se ha convertido el Gobierno", ha advertido en declaraciones en los pasillos del Congreso el portavoz nacional del PP, Borja Sémper.

Por su parte, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, también ha insistido en una entrevista en Las Mañanas de RNE en que "todos los partidos" que apoyan al Gobierno, esto es, Sumar, Podemos, PNV, ERC y Junts, son responsables de que Sánchez siga en el poder. "De palabra dicen que esto no se aguanta, pero se quedan ahí", se ha quejado.

31.55 min Cuca Gamarra (PP): "No está la pelota en el tejado del Partido Popular"

En todo caso, Gamarra ha incidido en que el PP seguirá trabajando "día a día" para "retratar a todos aquellos que no quieren darle la palabra a los españoles" y seguirá "denunciando lo que está ocurriendo" y exigiendo el adelanto electoral. "Hay un presidente del Gobierno que se niega a dar la palabra a los españoles. ¿Tanto miedo tiene a los españoles? Debería respetarles", ha exigido la dirigente 'popular'.