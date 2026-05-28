El nuevo James Bond llega con aires catalanes en 007 First Light

Siluetas femeninas entremezcladas con sombras y fondos imposibles, efectos psicodélicos, neones. Todo al ritmo de una canción que define el tono de lo que está por venir, una nueva aventura de James Bond. Los créditos iniciales de las películas del agente 007 son inconfundibles. Tanto que, si no fuese porque sabemos que 007 First Light es un videojuego, pensaríamos que estamos en el cine. Esta secuencia de apertura tiene todo aquello que un fan del agente británico esperaría. Los primeros instantes muestran respeto por el legado clásico de la saga, donde no falta la música de David Arnold, compositor moderno de la etapa moderna de Bond, acompañado de la voz de Lana del Rey.

A falta de nueva película, 007 First Light es el reinicio de las andanzas del agente con licencia para matar, que se puede jugar en PC y consolas. Al mismo tiempo, es un homenaje al pasado y una mirada al futuro, tras la era Daniel Craig, como imagen del agente del MI6. La tarea de este nuevo comienzo ha recaído en IO Interactive. Un estudio danés conocido por otra saga, Hitman. Para crear el nuevo videojuego de Bond ha sido necesario implicar las cinco sedes que tiene repartidas por Europa -Copenhague, Malmö, Brighton, Estambul y Barcelona. Un total de 350 personas, de las que 80 han trabajado desde la ciudad catalana. El equipo español ha sido determinante para la creación del juego. “El juego de Bond lo sentimos como nuestro, no hubiera sido lo que es hoy en día sin nosotros”, comenta por videollamada a RTVE Noticias Eduard López, diseñador principal de First Light 007 en IO Interactive Barcelona.

El actor Patrick Gibson encarna a James Bond en 007 First Light

Un reinicio para James Bond Desde el principio, la idea estuvo clara. No iba a ser la adaptación de una película ni un batiburrillo de los mejores momentos vistos en el cine. Tenía que ser algo nuevo. Nunca visto en el universo de Ian Fleming. Y de ahí surgió la historia de un Bond joven, de 26 años, lejos aún del agente sofisticado de las novelas y el cine. “Bonds de mediana edad hay muchos y muchas opiniones. A mí me gusta más Sean Connery o Brosnan. Pero del origen, salvo breves menciones literarias, no hay ninguna referencia y eso nos daba más libertad creativa para reimaginar cómo habría sido un James Bond inexperto”, comenta también por videollamada Cristina Vega, una de las responsables de producción del proyecto desde la sede de Copenhague. A pesar de ser una aventura de orígenes, la acción transcurre en la actualidad. La historia sitúa al personaje al poco de salir de la Royal Navy, dando sus primeros pasos en el espionaje casi por accidente. Es impulsivo, arrogante, con mucho que demostrar, dispuesto incluso a desafiar misiones imposibles. Tras sobrevivir a una misión comprometida en Islandia, despierta el interés de los servicios secretos británicos, que lo someten a un entrenamiento para ver si está a la altura como posible agente secreto. Son los primeros compases del videojuego. Por primera vez, vivimos cómo se entrenan en el MI6. Tras estos inicios, la trama, como digna aventura a lo Bond, viaja por todo el mundo haciendo frente a amenazas internacionales, dobles agentes y personajes ambiguos, que se mueven entre el bien y el mal. Escenario del videojuego 007 First Light

La búsqueda del agente definitivo Para el guionista del videojuego, Michael Vogt, este Bond se ha liberado del pasado, es “aventurero y carismático”. Aún no está emocionalmente agotado, como, por ejemplo, las versiones recientes vistas en el cine. Eduard López lo define como “la esencia Bond”, el proceso de búsqueda de los ingredientes que siguen identificando al personaje tras siete décadas de aventuras cinematográficas y libros —y también muchos videojuegos— El equipo, por supuesto, se ha empollado los rasgos concretos de cada actor, desde el combate físico de Daniel Craig a “la elegancia improvisada de Sean Connery o la teatralidad armada de Pierce Brosnan”, remarca Eduard, para que estén presentes en las animaciones y mecánicas del juego. Y detrás del James Bond virtual también hay un actor de carne y hueso. Cristina Vega recuerda cómo fue el proceso para dar con el aspecto definitivo. “al principio creamos nuestra propia geometría de Bond. Había algo de división en plan “a mí me gusta con más pelo”. Todos teníamos opiniones. Hasta que Patrick Gibson le puso la voz. Ese fue el momento eureka. Este en nuestro Bond”. Gibson pasó de ser el actor de doblaje de James Bond al modelo físico definitivo del protagonista. Los más televisivos lo recordarán por series como Dexter: Pecado original o The OA. “Aporta juventud, vulnerabilidad y seguridad arrogante”, matiza Cristina. 01.02 min Trailer de lanzamiento del videojuego 007 First Light

Sigilo y carisma Más allá del guion y del reparto, que tiene como estrella invitada a Lenny Kravitz, en el papel de Bawma, la clave de 007 First Light está en cómo se juega. Uno de los grandes desafíos. Los creadores del juego tenían que dejar atrás la fórmula que les había dado renombre durante décadas, la de la saga Hitman. O por lo menos no duplicarla. En Hitman, el agente 47 es un experto de la infiltración, el sigilo y el análisis del entorno —características que encajan a priori con James Bond—, pero su modus operandi es diferente; es un asesino que se disfraza y desaparece. “No podemos olvidar que hay gente que jugará a 007 First Light porque antes hemos hecho Hitman”, recuerda Cristina. Por eso, era importante encontrar el equilibrio entre algo nuevo y mantener la esencia de filtración y sigilo por la que son famosos en IO Interactive. “Le hemos dado muchas vueltas. Hemos hecho y deshecho mucho”. En el videojuego del agente del MI6, Bond puede camelarse a los personajes y pasar desapercibido, sin necesidad de esconderse. Son los faroles que se puede marcar, “las mecánicas de carisma”, como señala Cristina. Esto funciona con un sistema de conversación y manipulación que engaña y distrae a los enemigos. De esta forma, el jugador puede resolver una misma situación o misión de diversas maneras. Imagen del videojuego 007 First Light

Acción a raudales diseñada en Barcelona Por supuesto, el espionaje clásico no falta, y más en un videojuego de agentes secretos y espías, y tampoco la galería de avanzados gadgets tecnológicos, diseñados por la división Q. Entre ellos, relojes que piratean sistemas o aturden a distancia. Y si la “vía pacífica” falla, el combate entra en escena. Y esa ha sido una de las principales aportaciones del equipo afincado en Barcelona. Eduard López reconoce que se ha realizado un gran esfuerzo para lograr que los enfrentamientos cuerpo a cuerpo, el sigilo y las armas de fuego convivan de forma fluida, que el jugador pueda cambiar de uno a otro con facilidad, que pueda “pasar de estar infiltrado a improvisar una pelea sin que se rompa el ritmo”, señala. “Nuestro Bond es creativo, rápido y adaptable”, apunta cuando indica cómo el entorno y los objetos que rodean al jugador están integrados en los momentos de acción. Escena de acción del videojuego 007 First Light

La sombra de Hitman La sombra de Hitman ha planeado durante todo el proceso de desarrollo. Y en el estudio eran conscientes. “Gracias a la fuerza de Hitman empezamos el proyecto”, reconoce Eduard López. La experiencia acumulada durante años desarrollando sistemas de sigilo complejos ha hecho posible crear una base sólida para 007 First Light. La estructura abierta de algunas misiones nace de la tecnología y la filosofía de las aventuras vista en Hitman. La personalidad y el carisma del joven James Bond han ayudado para alejarse del tono frío y mecánico del protagonista de la saga de Hitman, franquicia que desde el año 2000 ha vendido con sus 8 entregas unos 40 millones de copias. Hay distancia entre los dos personajes. “El agente 47 es un clon, no tiene tanto carácter como Bond”, resume Cristina Vega, que define al 007 de First Light como alguien que expresa emociones y que reacciona a lo que ocurre a su alrededor. Para conseguirlo, se han creado “nuevas animaciones faciales, sistemas de iluminación más cinematográficos o mecánicas centradas en la interacción social”, puntualiza. “Hay momentos como, por ejemplo, cuando llegas a la gala o en el campeonato de ajedrez, que se ven un montón de luces, un montón de gente en el castillo, que es muy rococó, con muchas flores. Todo eso a la vez ha sido un esfuerzo de optimización que con otro motor gráfico habría sido imposible”. Cristina se refiere a Glacier, la tecnología propia del estudio, de la que también es productora ejecutiva. Imagen del videojuego 007 First Light

Barcelona, uno de los epicentros del videojuego en Europa Esta superproducción pone de manifiesto el peso de la industria española del videojuego. Barcelona lleva muchos años siendo un polo de atracción para grandes empresas que han decidido instalarse en España. 007 First Light es un caso muy representativo de ese fenómeno. El equipo catalán no ha participado como apoyo, sino que ha sido una pieza fundamental del proceso creativo y tecnológico del juego. El combate, los vehículos que controla Bond, las diferentes maneras de jugar y parte del motor gráfico son tareas realizadas desde territorio barcelonés. Cristina Vega y Eduard López insisten también en un detalle importante, la libertad creativa. A pesar de trabajar con una licencia como James Bond, “la relación ha sido muy positiva. Nos ayudaron a definir ciertos aspectos del personaje, pero las decisiones narrativas y jugables fueron nuestras”, resalta Cristina. Y Eduard añade que “nunca me he encontrado como diseñador que tuviera que cambiar ninguna mecánica porque hubiera un desacuerdo”.