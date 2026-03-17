Los videojuegos como vínculo intergeneracional: un aporte de bienestar cognitivo, físico y emocional para los mayores

Encontrar todos los 'bots' ocultos, llegar antes que nadie a la meta, o machacar botones a lo loco para derribar al contrario. Detrás de estas acciones están varios videojuegos muy célebres como Astrobot, Mario Kart o Street Fighter. Y aunque su objetivo es entretener, en las III Jornadas Intergeneracionales Gaming van mucho más allá. “Hemos desarrollado la metodología Golden Gamers Go, que hace accesible cualquier videojuego comercial, cualquier título existente en el mercado, para personas mayores con deterioro cognitivo”, cuenta a RTVE Noticias, Gloria Sánchez, terapeuta y cofundadora de esta iniciativa. Por tercer año consecutivo ha vuelto a reunir a tres generaciones para demostrar en vivo y en directo el lado más positivo del videojuego, principalmente en las personas mayores, para las que tiene muchos beneficios, “es capaz de generar un bienestar global en la persona mayor: a nivel cognitivo, a nivel físico, pero sobre todo a nivel social y emocional. Es increíble las emociones tan positivas que genera en la propia persona mayor, y esa propia emoción positiva es lo que hace que todo el resto de objetivos —memoria, atención, equilibrio— se multiplique”, puntualiza.

Momento de la III Jornada Intergeneracional de Gaming en Madrid

Acabar con los prejuicios que persiguen a los videojuegos Ese poder transformador del videojuego fue lo que llevó a Gloria Sánchez y Alejandro Morillas a poner en marcha el proyecto en 2024. Los dos han unido su pasión por los videojuegos y su experiencia en tecnología y salud para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Quieren enviar un mensaje muy claro, los videojuegos no entienden de edad, y de paso quieren acabar con los estigmas de esta forma de entretenimiento porque “cualquier cosa bien utilizada es beneficiosa. El videojuego es una herramienta magnífica: para interactuar a nivel social, para la salud. Lo que tenemos que hacer, en vez de excluirlo y apartarlo —y hablo tanto de la infancia como de los mayores—, es utilizarlo de un modo adecuado”, asegura Gloria, que tiene claro que “llevo muchos años empleando diferentes terapias y puedo decir que el videojuego es en la que más beneficios inmediatos he visto”.

Los jóvenes son los maestros y los mayores, los aprendices Una intensa jornada en la sede de Madrid In Game, comprimida en poco más de dos horas, ha servido este martes para que alumnos de ESO y universitarios hagan piña con gente de la tercera edad - procedentes de los centros de día madrileños- que se enfrentaba por primera vez a un videojuego. Este cóctel generacional tiene una razón de ser: conseguir verdadera inclusión social, “llevo más de 10 años trabajando en el sector de la tercera edad y siempre he sentido cómo, cuando una persona mayor llega a cierta edad y encima empieza un proceso de deterioro cognitivo, se le relega un poco de la sociedad”, explicaba la terapeuta Gloria Sánchez. En este encuentro están todos encantados. “Vamos, Carmen, mira arriba a la izquierda. Has quedado primera”, jalea un chaval a Carmen de 90 años al volante de Mario Kart World. Está emocionada por tener a dos maestros tan jóvenes a su lado. Es una de las dinámicas que se buscan en estas jornadas y, además, “al ser un mando en forma de volante, nos permite estimular el miembro superior y es mucho más intuitivo en el manejo”, puntualiza a RTVE Noticias Alejandro Morillas. A muy poquitos metros de Carmen, a Marcelino y a Antonio les cuesta algo más, pero al final le han cogido el tranquillo. Carmen, 90 años, al volante de un videojuego de conducción En estas jornadas, la carta de videojuegos a probar es muy variada, desde los más sencillos a los que exigen de coordinación rítmica, reflejos o percepción espacial. La cofundadora de Golden Gamers Go lo tiene muy claro, a ellas les van las emociones fuertes, “los preferidos de las personas mayores, sobre todo de ellas —estamos hablando de mujeres de más de 80 años—, son los de lucha, los de acción, los de terror y los shooters -de disparos-, de matar zombis” y la razón, afirma, es la adrenalina que genera este tipo de videojuegos, que les ayuda a liberarse, a olvidar por unos instantes las cosas malas y las patologías”. Y también nos dice que la realidad virtual “genera más estabilidad y equilibrio”, y que los videojuegos de mundo abierto tipo Red Dead Redemption 2 o Ghost of Yotei, donde el jugador puede campar a sus anchas libremente por el escenario, “son una fuente de beneficios cognitivos que estimulan la memoria ya que hay que tomar decisiones a cada instante”.