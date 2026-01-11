'GTA VI', 'Marvel: Lobezno' y 'Resident Evil Requiem', entre los lanzamientos más destacados de videojuegos en 2026

Con el nuevo año llegan también muchas cosas nuevas. En el horizonte del mundo del videojuego se vislumbra la llegada de muchos títulos, aunque probablemente ninguno sea tan esperado como la nueva entrega de la popular saga Grand Theft Auto (GTA).

Junto a él, llegan muchos otros: varios de franquicias de sobra conocidas, otros tantos originales. Ni qué decir tiene que se esperan, como siempre, los juegos anuales deportivos como EA Sports FC, NBA 2K o F1, entre otros. Y dentro del sector nacional del videojuego destaca Baptiste, juego de terror psicológico de Digital Dreams y Firenut Games que será lanzado próximamente. Repasamos algunos de los títulos más esperados:

Dragon Quest VII Reimagined El próximo 5 de febrero sale a la venta para PlayStation 5 (PS5), Xbox Series, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y ordenador el remake del juego de rol Dragon Quest VII: Fragmentos de un mundo olvidado. Square Enix, conocida también por las franquicias Final Fantasy y Kingdom Hearts, distribuye esta nueva versión del clásico del año 2000 de una saga en la que el mismísimo Akira Toriyama, creador de Bola de dragón, participó como diseñador de personajes.

Resident Evil Requiem La famosa saga de zombis de Capcom vuelve en 2026 con un nuevo juego, coincidiendo también con una nueva adaptación cinematográfica. Huelga decir que es uno de los títulos más deseados del año, ya que se trata de una franquicia con legiones de fans en todo el mundo. Esta será la novena entrega de la saga y estará ambientada en 2027. Saldrá el 27 de febrero para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y ordenador.

Crimson Desert Otro de los títulos más esperados del año es Crimson Desert, de la compañía surcoreana Pearl Abyss, creadora del juego Black Desert Online. De hecho, ambos juegos formarán parte del mismo universo. Con fecha de lanzamiento para el 19 de marzo en PS5, Xbox Series y ordenador, se trata de una aventura de acción en mundo abierto con temática medieval y fantástica.

Pragmata El 24 de abril, Capcom lanza Pragmata, un videojuego definido como "una aventura de acción y ciencia ficción". La historia llevará al jugador a un futuro próximo en que la humanidad ha descubierto un mineral que ha permitido desarrollar un material revolucionario. Los protagonistas son Hugh, un hombre que es enviado a la estación lunar para investigar la pérdida de comunicaciones con la misma, y Diana, una niña androide —fabricada gracias al desarrollo del material fibraluna— que encuentra a Hugh. Saldrá para PS5, Xbox Series y ordenador.

007 First Light James Bond tendrá juego en 2026. Será lanzado el 27 de mayo en PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y ordenador. La historia seguirá los pasos de un joven Bond cuando acaba de ser promocionado para el programa doble 0 del MI6, el servicio de inteligencia británico. Desarrollado por IO Interactive, responsables de Hitman, se trata de una aventura de acción que promete ser uno de los grandes títulos del año.

Grand Theft Auto VI Una de las grandes sagas de los videojuegos —para muchos, la gran joya de la corona— regresa en 2026 con una nueva entrega que es, sin ninguna duda, el estreno más esperado del año. Después de casi 13 años de rentabilidad de GTA V, Rockstar Games —compañía creadora también de la saga Red Dead Redemption— presenta el 19 de noviembre —salvo nuevo retraso— este nuevo juego de la saga, ambientado en una recreación de Florida que recuerda a otra gran entrega de la saga: Vice City. La historia seguirá a Lucía y a Jason, una pareja que comete crímenes. Será la primera vez que la saga tenga un personaje femenino jugable, aunque no la primera vez en que hay más de un personaje jugable, pues en GTA V fueron tres los jugables. En principio, GTA VI se lanzará en PS5 y en Xbox Series, aunque no hay que descartar que se lance en ordenador más adelante. El juego ya se había retrasado en dos ocasiones. De hecho, lleva dos ediciones de los Game Awards ganando el premio a juego más esperado del próximo año.

Marvel: Lobezno En los últimos años, Marvel ha redoblado su presencia también en el mundo de los videojuegos con títulos como los Marvel’s Spider-Man o el Marvel’s Guardians of the Galaxy, siendo los del famoso trepa muros todo un éxito. Ahora le llega el turno a Lobezno, el mítico X-Men, que se espera para otoño de 2026 después de ser anunciado hace más de cuatro años. Saldrá para PS5 y transcurre en el mismo plano que los recientes videojuegos de Spider-Man. No es el único juego de Marvel que saldrá este año, pues también están trabajando en Marvel 1943: Rise of Hydra que, en principio, debería salir este año. En el juego se podrá controlar a cuatro personajes: Capitán América, Black Panther, Gabriel Jones y Nanali. Además, inspirado en héroes de Marvel, también llegará el juego de lucha Marvel Tōkon: Fighting Souls, con un estilo visual asiático, firma de la compañía Arc System Works. Todos ellos forman parte de llamado gameverse de Marvel, aunque no todos comparten la misma continuidad narrativa.

Total War: Warhammer 40.000 Los videojuegos de estrategia Total War dan el salto a la popular franquicia de sobremesa (y de muchas cosas ya), Warhammer 40.000, después de haber firmado varios juegos para la franquicia hermana, Warhammer Fantasy. En el juego, de Sega y Creative Assembly, podremos crear y manejar ejércitos de este universo ficticio, aunque todavía queda por confirmar cuáles. Se espera para ordenador y, en principio, para 2026, aunque podría retrasarse. No será el único juego que se lance este año de Warhammer 40.000, pues sus fans también podrán disfrutar de la nueva entrega de Dawn of War en ordenador, de la segunda parte de Boltgun (para PS5 y Xbox series), de Dark Heresy o de Mechanicus 2.

Gears of War: E-Day Una de las sagas más aclamadas de los videojuegos de acción en tercera persona vuelve con nuevo capítulo. En esta ocasión se retrocede al origen del conflicto entre los seres humanos y los intraterrestres de la horda Locust: el día de la emergencia. El jugador controlará a Marcus Fénix, el protagonista original de la saga. El videojuego de Xbox Game Studios saldrá para ordenador y Xbox Series en algún momento de 2026, en principio.

Halo: Campaign Evolved Otro que regresa en 2026 —salvo que se posponga— es el jefe maestro con este ‘remake’ para PS5, Xbox Series y ordenador. Se trata de una nueva versión con potencia gráfica actual del primer Halo, estrenado en 2001. Tendrá modo cooperativo online para cuatro jugadores, además de tres nuevas misiones. Al igual que el nuevo Gears of War, será distribuido por Xbox Game Studios.

Fable En 2004 se estrenó Fable en Xbox, un videojuego de aventura y acción en mundo abierto que resultó muy exitoso. Ahora, en 2026, se lanzará un reinicio del mítico juego con potencia gráfica actual, de cuya narrativa dicen desde Xbox Game Studios lo siguiente: “Con una oscura amenaza acercándose, tus elecciones cambiarán Albion para siempre”. Estará disponible en ordenador y Xbox Series.

The Duskbloods De FromSoftware, creadores de Dark Souls y Elden Ring, llega este videojuego multijugador de rol, con dinámicas y desarrollo reconocibles del género soulslike: historia que tiene que ir descubriendo el jugador como si se tratara de la conformación de un puzzle, enemigos exigentes con los que lo único que vale es la habilidad y la paciencia, una única dificultad impuesta… La diferencia fundamental con otros títulos de la compañía es que este será multijugador, y la dificultad irá en función del nivel de los jugadores. Saldrá en 2026 para Nintendo Switch 2.